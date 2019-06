Met stalen ros over de Paterberg en Koppenberg tijdens Retro Ronde Ronny De Coster

12 juni 2019

15u51 4 Oudenaarde Liefhebbers van de koers uit de tijd van Flandriens als Briek Schotte en Arthur Decabooter halen hun stalen ros van stal en plukken hun wollen koerstrui uit de kast, want in Oudenaarde vindt volgende weekend de inmiddels vermaarde Retro Ronde plaats. Dat je fiets en outfit helemaal retro zijn, is wel een absolute voorwaarde om te mogen starten.

De Retro Ronde keert terug naar de tijd toen het wielrennen een sport was zonder wetenschappelijke metingen en technologische snufjes, zonder aerodynamica en windtunnels.

Wielerrommelmarkt

Het ouderwetse fietsweekend begint op vrijdag 14 juni met een ‘Retro Party’ met dj’s Daddy Cool en Koen. Zij spelen muziek uit de jaren 60, 70 en 80 in Peloton Café, de brasserie van het van het Centrum Ronde van Vlaanderen in Oudenaarde.

Zaterdag vindt vanaf 10 uur de wielerrommelmarkt plaats. Om 11 uur start de Paterberg & Koppenberg Vintage Ride, een rustige groepsrit van 25 kilometer naar de twee legendarische hellingen in retro-stijl. In de namiddag is er een koers op rollen met Lindy Hop van LouisLou als tussendoortje.

Radio Modern, live band Rockin’Em en dj Baby Boy luisteren ’s avonds het Retro Dansfeest op. De grote retro-koersen van 40, 80 en 120 kilometer zijn op zondag. Ze starten vanaf 10 uur. De hele dag is er de traditionele rommelmarkt, aangevuld met petanque, volksspelen, een zweefmolen en de passage van de retro-renners

Alle praktische info en ook de voorwaarden om te mogen deelnemen staan op de website www.retroronde.be