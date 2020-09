Met smartphone in de hand door verdwenen abdij wandelen in Ename Ronny De Coster

10 september 2020

17u16 0 Oudenaarde De meer dan tweehonderd jaar geledenverdwenen beiaard van de abdij van Ename wordt opnieuw tot leven gebracht. Virtueel wel te verstaan. Voortaan kan je als bezoeker van de archeologische site op je smartphone of tablet de abdij terug opgebouwd zien zoals ze in de middeleeuwen en in de 17de eeuw was. “Dit is een uniek experiment in Vlaanderen”, zegt digitaal erfgoedexpert Daniel Pletinckx, die de technologie heeft ontwikkeld.

In 1660 bouwde de beroemde klokkengieter Pieter Hemony in opdracht van de vooruitstrevende abt Antoine de Loose een beiaard met 27 klokken voor de abdij van Ename. Later breidde hij het instrument uit tot 35 klokken. De beiaard hing meer dan 100 jaar in de toren van de abdij, tot hij werd ontmanteld tijdens de Franse bezetting aan het einde van de 19de eeuw.

Klokken hange in Franse kerken

De klokken van de beiaard hangen intussen in verschillende kerktorens in Frankrijk. Die terug naar Ename halen, een idee dat Enamenaar Guido Tack vorig jaar nog opperde, zit er niet in. Bovendien is in Ename ook de toren verdwenen. Daarom zochten specialisten een digitale oplossing. “We hebben de beiaard virtueel heropgebouwd. Hij zal op Open Monumentendag weer klinken in Ename, weliswaar virtueel. Met een VR-bril op, kan je in de toren van de abdij beiaardier Luc Rombouts aan het werk zien. Vanaf maart volgend jaar, wanneer er ook een grote tentoonstelling komt, zal je als virtuele bezoeker zelfs de mogelijkheid hebben om de beiaard zelf te bespelen”, voorziet Pletinckx.Op zondag is het virtueel beiaardconcert om 15 uur live te volgen op de Erfgoedsite in Ename (reserveren via erfgoedsites.webshop.oost-vlaanderen.be), of via de website www.pam-ename.be.

Met smartphone door virtuele abdij

Een tweede nieuwe toepassing die pam Ename lanceert op Open Monumentendag is een applicatie voor de smartphone of tablet. Daarmee kunnen bezoekers langs de archeologische muurresten lopen en de abdij terug opgebouwd zien in de middeleeuwen en in de 17de eeuw.