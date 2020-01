Met Milieufront Omer Wattez vegan chocolade proeven bij Confisserie Jonas in Nederename Oudenaarde

10 januari 2020

17u03 0 Oudenaarde De regionale milieuvereniging Milieufront Omer Wattez gaat chocolade proeven en nodigt liefhebbers uit om mee te gaan. De proeverij vindt plaats bij Confisserie Jonas in Nederename, omdat die werkt met biologische ingrediënten en de verpakking beperkt.

Tijdens het bezoek proeven de deelnemers van vegan chocoladedrink en tal van andere lekkernijen. Bovendien krijgt iedereen ook lekkers mee naar huis. Milieufront Omer Wattez organiseert het bezoek onder het motto “Heerlijk smullen zonder schade aan mens of dier”. De smakelijke uitstap vindt plaats op zaterdag 18 januari van 14.30 tot 16.30 uur bij Confiserie Jonas, Robert De Preesterstraat 109 in Oudenaarde. Vooraf inschrijven (14 euro) is wel verplicht en kan tot 15 januari via het mailadres info@milieufrontomerwattez.be.