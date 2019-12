Met Gezinsbond op lichtjeswandeling door Heurne Ronny De Coster

13 december 2019

17u45 0 Oudenaarde Gezinsbond Heurne organiseert op zaterdag 21 december een lichtjeswandeling. De tocht gaat over een parcours van ongeveer 6 kilometer.

Onderweg zijn er verschillende stopplaatsen, waar de deelnemers een drankje en versnapering krijgen. Leden van de Gezinsbond betalen 7 euro inschrijvingsgeld voor volwassenen en 5 euro voor kinderen tot 12 jaar. Voor niet-leden kost de lichtjeswandeling 2 euro meer. Starten kan tussen 18 en 19 uur aan zaal Amigo in Heurne. Vooraf inschrijven is gewenst. Dat kan bij de bestuursleden of met een mail naar gezinsbondheurne@gmail.com