Met duizend aan de start van de KBO-Run in Oudenaarde Ronny De Coster

08 juni 2019

22u10 0 Oudenaarde De jongste KBO-Run breekt geen records maar lokte uiteindelijk toch een duizendtal deelnemers.

Voor het eerst vond de KBO-Run niet plaats op de kleine, maar de grote Markt van Oudenaarde. “De vroegere lokatie was misschien gezelliger, maar we worden elk jaar grote er het grote plein geeft de wedstrijd dan weer meer uitstraling”, vindt Thomas Van Den Berghe van KBO.

Zo’n driehonderd kinderen namen deel aan de verschillende kidswedsrijden en 621 inschrijvingen waren er voor de eigenlijke KBO-Run.

“Dat is wat minder dan vorig jaar, wat te wijten is aan het minder goede weer. Bovendien was er voor het eerst tegelijk met onze KBO-run ook een activiteit bij atletiekclub KASVO, waardoor we vanuit die kant wat lopers moesten missen. Maar we zijn tevreden: met ook nog eens 150 wandelaars erbij zitten we toch weer boven de duizend deelnemers”, besluit Van Den Berghe.