Met deze video wist Oudenaarde de jury van Entente Florale Europe te overtuigen Ronny De Coster

01 oktober 2019

19u44 1 Oudenaarde Oudenaarde heeft zich deze week internationaal in de kijker gewerkt, door goud te behalen op de prestigieuze wedstrijd Entente Florale Europe.

De stad overtuigde de jury niet alleen toen die in juli in Oudenaarde op bezoek kwam, maar liet op de verkiezingsavond in Haus (Oostenrijk) ook een bijzonder mooie promotiefilm zien.

“De video was speciaal gemaakt voor deze wedstrijd”, zegt John Adam (Open Vld), schepen van Openbare Werken.