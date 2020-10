Met 79 kilometer per uur door zone 30 tijdens flitsmarathon van de politie Ronny De Coster

07 oktober 2020

21u49 7 Oudenaarde/Kluisbergen/Kruisem/Wortegem-Petegem Tijdens de aangekondige flitsmarathon hebben agenten van de politiezone Vlaamse Ardennen dinsdag een chauffeur betrapt, die met 79 kilometer per uur door een zone 30 raasde.

Bij de verkeersactie heeft de politie in de zone Vlaamse Ardennen 2.083 auto’s op hun snelheid gecontroleerd. Daarvan reden er 375 te snel. Dat is 18% of bijna één chauffeur op vijf, wat op een aangekondigde flitsmarathon toch behoorlijk veel is. Twintig chauffeurs reden zo hard, dat agenten hen onderschepten. De strafste snelheidsduivel raasde met een snelheid van 79 kilometer per uur door een zone 30 en komt alvast niet weg met een minnelijke schikking, maar mag zich binnenkort verantwoorden bij de politierechter in Oudenaarde.