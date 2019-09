Met 364 paraat voor eetfestijn jeugdrenner Robin De Clercq Oudenaarde Redactie

10 september 2019

18u42

Bron: André Marlier 0

Ten voordele van jeugdrenner/cyclocrosser Robin De Clercq uit Melden werd een 2e eetfestijn georganiseerd in de refter van basisschool De Wereldburg . En enkele dagen na zijn 15e verjaardag mocht hij 364 aanwezigen begroeten en zijn nieuwe fiets voorstellen waarmee hij volgend weekend het cyclo-crossseizoen aanvangt. Wat gebeurde in aanwezigheid van collega-renners Milan Van den Haute, Diego Nachtergaele en Luc Assez,sportbestuurder van het Asfra Flanders team wiens kleuren hij verdedigt. Hij had ook een attentie en bloemen voor Rik Schellinck en Lieve Coussement die taxi spelen voor hem met hun mobilhome tijdens het cyclo-crosssezioen en zijn pa Paul en ma Kathelijn Libert die hem optimaal steunen in zijn sportbelevening.