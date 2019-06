Met 3,31 promille achter het stuur na Bierfeesten: “Mijn cliënt drinkt alleen in het weekend” Lieke D'hondt

28 juni 2019

16u05 4 Oudenaarde Een dertiger die na de Bierfeesten in Oudenaarde vorig jaar dacht dat hij nog naar huis kon rijden, heeft zich vrijdag moeten verantwoorden in de politierechtbank. De man had 3,31 promille alcohol - een equivalent van zo’n 17 pintjes - in zijn bloed en veroorzaakte een verkeersongeval.

Een deskundige heeft de man ondertussen onderzocht en concludeert dat hij een alcoholprobleem heeft. Dat maakt hem ongeschikt om nog met een wagen te rijden. Zijn advocate weerlegt die bewering.

Haargel en après-ski

“Mijn cliënt is absoluut geen alcoholverslaafde. Hij drinkt enkel in het weekend, want in de week is hij hard aan het werk en moet hij veel kilometers afleggen. De haartest van de deskundige is volgens ons vertekend omdat hij haargel gebruikt. Daar zit ook alcohol in, wat de waarden kan beïnvloeden. Bovendien was hij kort voor de analyse op skivakantie geweest en daar heeft hij wel veel alcohol gedronken tijdens de après-ski. Uiteraard moest hij toen niet met de wagen rijden.”

De advocate stelt voor om haar cliënt een rijverbod op te leggen tijdens het weekend, omdat de overtreding vorig jaar in het weekend is gebeurd en hij enkel dan alcohol nuttigt. De politierechter gaat daar voorlopig niet op in. De rechter wil eerst meer garanties dat de man geen alcoholprobleem heeft. Ze stelt de zaak uit naar eind augustus, maar in tussentijd mag de dertiger niet meer met de wagen rijden. “Volgens de deskundige bent u vandaag ongeschikt om te rijden, dus u mag uw rijbewijs meteen gaan afgeven bij de stad.”