Met 1,95 promille alcohol in het bloed tegen geparkeerde wagen gebotst: twee maanden rijverbod LDO

08 november 2019

14u44 2 Oudenaarde Een 25-jarige man uit Oudenaarde zal twee keer nadenken voor hij in zijn auto stapt als hij te veel heeft gedronken. Hij heeft zich vrijdag moeten verantwoorden in de politierechtbank.

In november 2018 viel de man met 1,95 promille alcohol in zijn bloed in slaap achter het stuur. Hij reed een geparkeerde auto aan en zijn wagen ging over de kop. Er vielen geen gewonden, maar de vaststellingen verliepen moeizaam omdat de bestuurder er niet in slaagde een ademtest af te leggen. Uiteindelijk werd met een bloedstaal vastgesteld dat de man 1,95 promille alcohol in zijn bloed had.

De advocaat van de Oudenaardist vindt dat de analyse van dat staal te veel tijd in beslag heeft genomen, maar daar is de politierechter het niet mee eens. Zij legt de bestuurder een boete van 1.600 euro op, waarvan de helft met uitstel. De man is zijn rijbewijs ook kwijt voor twee maanden en hij met een medische en psychologische proef afleggen als hij opnieuw met de auto wil rijden.