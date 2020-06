Meisje (19) denkt snel geld te verdienen, maar eindigt in de rechtbank LDO

18 juni 2020

13u33 0 Oudenaarde De droom om snel geld te verdienen eindigde voor een 19-jarig meisje uit Oudenaarde in de correctionele rechtbank. De jongedame riskeert een werkstraf van 80 uur omdat ze als zogenaamde money mule of geldezel heeft opgetreden.

Het 19-jarige meisje reageerde vorig jaar op een advertentie op Instagram waar ze, volgens de adverteerder, snel geld mee zou verdienen. Het enige wat ze moest doen was een rekening openen en de bankkaart afgeven. Vervolgens zag ze hoe 6.250 euro op de rekening werd overgeschreven. Dat geld, bleek later, werd door derden ontvreemd van een dakwerker. Van zijn rekening verdween nog eens 2.020 euro naar een Nederlandse rekening. “Dit is een duidelijk geval van phishing en money mule”, legt de procureur uit. “De beklaagde had moeten weten dat dit niet pluis was, er wordt genoeg voor gewaarschuwd in onze maatschappij.” De procureur vordert een werkstraf van 80 uur en de verbeurdverklaring van het vermogensvoordeel.

De advocaat van de beklaagde vindt dat zijn cliënte vooral zelf slachtoffer is. “Ze dacht dat wat ze deed legaal was. Er was haar verteld dat het om bitcoins zou gaan en dat ze daarom een rekening moest openen. Ze was zich van geen kwaad bewust, ook niet toen ze haar bankkaart moest afgeven. Pas als het geld op haar rekening gestort werd, had ze door dat er iets niet juist zat. Op dat moment heeft ze dan ook haar rekening laten blokkeren. Uiteindelijk heeft ze er geen euro aan verdiend. We kunnen haar enkel verwijten dat ze naïef is geweest, maar dat is geen misdrijf.”

De rechter zal op 10 september een uitspraak doen in deze zaak.