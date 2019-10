Meester Marc en juf Monique uit Heurne zijn halve eeuw getrouwd Ronny De Coster

13 oktober 2019

19u11 0 Oudenaarde In zaal Molenhuis in Eine vierden Marc Santens en Monique Dhaenens hun vijftigste huwelijksverjaardag. Marc en Monique zijn bekende streekgenoten: beiden hebben een carrière als onderwijzer achter de rug en zijn nog heel actief in het verenigigingsleven.

Marc is onderwijzer geweest in de Gemeentelijke Basisschool aan de Middelwijk in Gavere. Monique heeft voor de klas gestaan in het intussen verdwenen wijkschooltje in Heurne.

Beiden zijn 72 jaar en nog heel actief in het verenigingsleven. Marc is gewezen voorzitter en en nog altijd bestuurslid van de Gezinsbond Heurne. Ook het Davidsfonds Eine en de Heemkring Eine kan op de inzet van Marc rekenen. Monique heeft bloemschikken als voornaamste hobby.

Het koppel uit de Weihageestraat in Heurne heeft twee zonnen en drie kleinkinderen.