Meervoudig moordenaar Hans Van Themsche komt niet vervroegd vrij met enkelband: strafuitvoeringsrechtbank verwerpt aanvraag Ronny De Coster

26 juni 2020

11u14 48 Oudenaarde Hans Van Themsche (32) komt niet vervroegd vrij uit de gevangenis van Oudenaarde. Dat heeft de strafuitvoeringsrechtbank vandaag beslist. Van Themsche had gevraagd om met een enkelband overdag de gevangenis te mogen verlaten. Het parket gaf negatief advies. De strafuitvoeringsrechtbank sluit zich daarbij aan.



Het is iets meer dan veertien jaar geleden dat de toen 18-jarige Hans Van Themsche zijn dodelijke raid uitvoerde door Antwerpen. Hij vermoordde twee mensen: peuter Luna (2) en haar oppas Oulematou (25). De Turkse Songul Koç overleefde het bloedbad. Van Themsche werd op 11 oktober 2007 als eerste Belg ooit veroordeeld voor moord met een racistisch motief. Hij kreeg levenslang.

De meervoudige moordenaar vindt dat hij klaar is voor een geleidelijke terugkeer naar de maatschappij. Hij diende een aanvraag in om met een enkelband vervroegd vrij te komen en overdag te gaan werken. Het parket adviseerde de aanvraag negatief. Vandaag heeft de strafuitvoeringsrechtbank in Oudenaarde beslist om Van Themsche niet vervroegd vrij te laten.