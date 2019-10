Meer dan tien scholen in Oudenaarde nemen deel aan Saved by the bell Ronny De Coster

02 oktober 2019

21u12 0 Oudenaarde Heel wat scholen in Oudenaarde reageren positief op de oproep van Studio Globo en het Oudenaardse stadsbestuur om deel te namen aan de actie Saved by the bell. Ze laten de schoolbal extra lang rinkelen om aandacht te vragen voor kwalitatief onderwijs in heel de wereld.

“Hier zijn leerlingen en leerkrachten wel eens opgelucht als ze ’s avonds de schoolbel horen. Maar miljoenen kinderen en jongeren op aarde horen de schoolbel zelden of nooit rinkelen. Wereldwijd zijn dat nog steeds 262 miljoen kinderen en jongeren die om allerlei redenen niet naar de basisschool of het secundair onderwijs gaan. Nochtans is kwalitatief onderwijs dé hefboom voor hun ontwikkeling” bedenkt Sybille De Vos (Open Vld), Schepen van Onderwijs. Samen met Mathieu Mas, haar collega van Gezinsbeleid, bezoekt ze deze en volgende week scholen die aan de actie deelnemen.

“Het geeft een warm gevoel dat duizenden leerlingen in Oudenaarde even stil staan bij het idee dat het geen evidentie is voor vele leeftijdgenoten om dagelijks naar school te kunnen gaan”, bedenkt Mas.