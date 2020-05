Maximaal 420 bezoekers tegelijk toegelaten op wekelijkse donderdagmarkt in Oudenaarde Ronny De Coster

19 mei 2020

13u23 22 Oudenaarde De wekelijkse markt in Oudenaarde gaat vanaf donderdag opnieuw door, weliswaar nét iets anders dan gewoonlijk. Er zullen maximaal vijftig kramen op de markt staan en hoogstens 420 bezoekers tegelijk op het plein mogen. “We doen er alles aan om ervoor te zorgen dat het winkelen op de markt veilig kan verlopen”, zegt schepen Carine Portois (Open Vld), bevoegd voor Lokale Economie en burgmeester Marnic De Meulemeester (Open Vld). Ook de bloemen- en boerenmarkt keren terug.

De Nationale Veiligheidsraad gaf vorige week groen licht om de wekelijkse markten opnieuw te laten doorgaan, mits een aantal voorwaarden. Zo kunnen er maar maximaal vijftig kramen op de markt staan. “Op onze markt staan er normaal gezien bijna dubbel zoveel kramen, dus kunnen we niet alle marktkramers toelaten. We werkten daarom met een loting en een beurtrol: de marktkramers die deze week niet aan bod kunnen komen, kunnen volgende week dan wel op de markt staan”, zegt schepen Carine Portois.

Sfeerbeheerders tellen bezoekers

Volgens de federale richtlijnen mag er hoogstens één bezoeker per anderhalve lopende meter kraam toegelaten worden. “In totaal kunnen we dus 420 bezoekers toelaten op de markt. We werken met acht verschillende in- en uitgangen. Daar staan toezichthouders, zogenaamde ‘sfeerbeheerders’. Zij zullen met behulp van handige software tellen hoeveel bezoekers op de markt aanwezig zijn en vragen aan bezoekers om hun handen te ontsmetten. Eens je op de markt bent, volg je de wandelrichting. Die zal aangeduid worden met duidelijke signalisatie. We voorzien ook sanitaire voorzieningen op de markt”, zegt schepen Carine Portois.

Niets eten of drinken

De markt in Oudenaarde zal toegankelijk zijn voor bezoekers van 8 tot 12.15 uur. “We roepen iedereen op om individueel te winkelen en niet langer dan noodzakelijk. Je mag wel een minderjarige vergezellen of een persoon die nood heeft aan begeleiding. Verder is het volgens de federale richtlijnen verplicht voor de marktkramers en hun personeel om een mondmasker te dragen. Bezoekers zijn niet verplicht om een mondmasker te dragen, maar het wordt wel aanbevolen”, zegt de schepen. Op de markt mag je geen drank of voeding consumeren.

Ook weer bloemenmarkt en boerenmarkt

Ook de bloemenmarkt op donderdag en de boerenmarkt op zaterdag kunnen opnieuw plaatsvinden. De bloemenmarkt blijft op de gewoonlijke plek op het Tacambaroplein. De boerenmarkt op zaterdag verhuist tijdelijk naar de Bekstraat. Dat komt door de werkzaamheden in de Prins Leopoldstraat. “Alle kramen van zowel de bloemenmarkt als de boerenmarkt plaatsen we op één rij, met een aparte in- en uitgang. Sfeerbeheerders houden een oogje in het zeil zodat alles veilig verloopt. We roepen iedereen op om telkens 1,5 meter afstand te houden, een mondmasker te dragen en de richtlijnen van de marktkramers en de sfeerbeheerders te volgen”, besluit Carine Portois.