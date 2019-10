Maud zingt over haar oma, haar hond en… de afwas “Opgelicht door platenmaatschappij, dus brandde ik mijn cd’s maar zelf” Ronny De Coster

17 oktober 2019

12u47 1 Oudenaarde Uitgerekend op haar 26ste verjaardag brengt de Oudenaardse singer-songwriter en gitariste Maud Buyssens een cd uit, die in meerdere opzichten opmerkelijk en authentiek is. Maud schreef helemaal alleen de muziek en de teksten, ontwierp zelf de hoes. Maar daarmee hield het niet op: zelfs het ‘branden’ van de schijfjes nam ze voor haar rekening. “Ik moest wel, nadat een Nederlandse uitgever me had opgelicht”, vertelt ze. “Wie mijn cd koopt, krijgt nu wel een heel persoonlijk product”, bedenkt ze trots.

Zeven jaar is Maud met muziek bezig. “Ik kocht een hybride ukelele-gitaar, begon daarop te tokkelen en ging een jaar jazz-studio volgen”, blikt ze op haar eerste stappen terug. Vier jaar gelden was ze zelfs te zien in Belgium’s Got Talent op vtm. Intussen deed ze al tientallen optredens. “Ik speel niet alleen in grote zalen, maar doe ook heel graag stemmige huiskamerconcerten. Die zijn heel sfeervol”, vertelt ze.

Kleinkunst met kwak mayonaise

Maud bracht eerder al Engelstalig werk uit, maar op de nieuwe cd staan alleen Nederlandstalige nummers. “Het is eigenlijk uit het leven gegrepen kleinkunst met een flinke kwak mayonaise erop”, typeert Maud de twaalf songs die ze heeft verzameld en deze week op cd uitbrengt. “Ik schrijf en zing over de alledaagse dingen: over mijn oma met wie ik een innige band heb en over mijn hond die overal met me meegaat. Maar ook over de afwas kan me inspireren om een liedje”, vertelt ze. Verwijzend naar haar hond wordt “Puppy-lief” de titel van het schijfje.

Alles zelf gedaan

“Ik ben bijzonder trots op het resultaat, vooral omdat ik letterlijk alles zelf heb gedaan. De muziek en de teksten zijn door mij geschreven, ik heb zelf de hoes getekend en zelfs het branden van de schijfjes heb ik ook eigenhandig moeten doen. Dat was wel niet gepland, maar ik kon niet anders, nadat ik was opgelicht door het Nederlandse bedrijf waar ik de schijfjes had besteld. Kennelijk stond die firma op de rand van het faillissement. Maar uitgerekend de dag voor de boeken werden neergelegd, hebben ze me de factuur voor mijn bestelling nog doen betalen. Alleen: de cd’s werden niet geleverd. Dat is wel even schrikken een week voor de voorziene release. Dus ben ik maar naar een elektrowinkel gehold om een apparaatje te kopen waarmee ik zelf mijn cd’s kon branden. Lucratief wordt dit project alvast zeker niet. Maar wie mijn plaatje koopt, krijgt nu wel een héél persoonlijk product. Van de eerste uitgave zullen er ook maar 100 te verkrijgen zijn. Als die zijn uitverkocht, kan er een tweede lading komen. Maar dan komt er ook weer een andere hoes”, voorziet Maud.

Voorstelling in jeughuis

De voorstelling van Puppy-Lief vindt plaats op zaterdag 19 oktober vanaf 20 uur in Jeugdhuis Het Zwaantje in Sint-Martens-Latem. De toegangsprijs bedraagt 10 euro. De cd kost 18 euro en is te bestellen op het mailadres woelvis@gmail.com.