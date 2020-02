Materrunners schenken opbrengst van Cava Run Mater aan Kattebelleke in Geraardsbergen Ronny De Coster

24 februari 2020

06u18 0 Oudenaarde Materrunners heeft een cheque van 500 euro geschonken aan Kattebelleke, een aantal vrijwilligers uit regio Geraardsbergen die instaan voor de opvang van zwerfkatten.

“Dit bedrag is de opbrengst van de Cava Run die we eind 2019 hebben georganiseerd ter gelegenheid van de kerstmarkt in Mater eind 2019”, zegt Dirk Van Maelzaeke van de Materrunners. Ook de opbrengst van de Adriaen Brouwerrun, het andere wandel- en loopevenement van de Materrunners, zal naar een “diervriendelijk” goed doel gaan: SOS Wilde Dieren, een opvangcentrum voor zieke, gewonde en hulpbehoevende wilde dieren in Overboelare.