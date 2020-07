Materrunners schenken 2.000 euro aan SOS Wilde Dieren Geraardsbergen: “AB Run kon niet doorgaan, maar sponsors steunden wel” Ronny De Coster

13 juli 2020

18u18 0 OUDENAARDE/GERAARDSBERGEN De Oudenaardse joggingvereniging Materrunners heeft een cheque van 2.000 euro geschonken aan de vereniging SOS Wilde Dieren in Oveboelare.

Het geld is de opbrengst van de Adriaen Brouwerrun die nochtans nog kon doorgaan.

“Door de coronacrisis hebben we onze Adriaen Brouwerrun moeten afgelasten. Maar de sponsors hebben toch hun financiële bijdrage gedaan. Dat geld hoort niet in de clubkas te blijven”, legt Dirk Van Maelzaeke uit hoe de Materrunners toch een goed doel konden steunen.

2.000 euro gaat naar de vzw SOS Wilde Dieren in Overboelare. “Wij kiezen altijd goede doelen die een link hebben met leden van onze club. Iemand die in een organisatie geëngageerd is, kan die als goed doel voorstellen”, legt Dirk uit.

Intussen maakt de joggingclub zich op voor een sportieve zomer: elke dinsdag verzamelen de leden op een unieke locatie in de Vlaamse Ardennen voor een zomerse wandeling en jogging langs drie routes: een wandeling van 4 kilometer en jogging van 6 en 8 kilometer. Meer info: www.materrunners.be