Massale vissterfte dreigt op Bovenschelde na zware verontreiniging over de Franse grens Ronny De Coster

22 april 2020

15u05 0 Oudenaarde Een zware milieuverontreiniging bij een suikerraffinaderij in de buurt van het Franse Cambrai dreigt een ecologische ramp te veroorzaken op de Bovenschelde. De vervuiling heeft zich intussen via Wallonië naar Vlaanderen verplaatst. De Vlaamse Waterweg probeert met zware pompen zuurstof in het water te brengen om een massale vissterfte te voorkomen.

Op 9 april vond een dijkbreuk plaats bij een suikerraffinaderij in de buurt van het Franse Cambrai. Daarbij kwam een grote hoeveelheid bezinksel, of restfractie, terecht in de Schelde. Bacteriën, die zich bevinden in en zich tegoed doen aan deze voedselrijke restfractie, onttrekken massaal zuurstof aan het water. Daardoor kan het zuurstofgehalte in het water naar nul zakken, met zware gevolgen voor het waterleven.

“De restfractie verplaatste zich van Frankrijk via Wallonië naar Vlaanderen. Zodra we in Vlaanderen wisten van de nakende vervuiling nam De Vlaamse Waterweg nv maatregelen om de impact van de vervuiling op het watersysteem te beperken. Dat gebeurde in samenwerking met het Agentschap Natuur en Bos en de Vlaamse Milieumaatschappij”, zegt Karen Buyse, communicatieverantwoordelijke van De Vlaamse Waterweg.

Zuurstofmeters

Om te bepalen waar de vervuiling zich bevindt en hoe snel ze zich verplaatst, zijn er op verschillende plaatsen zuurstofmeters van de Vlaamse Milieumaatschappij in het Scheldewater geplaatst. “Die installaties meten constant het zuurstofgehalte in het water. Dat laat toe de resultaten online in realtime op te volgen. Op basis daarvan kunnen de waterbeheerders gepaste maatregelen nemen om de vervuiling die men in Frankrijk veroorzaakte zo sterk mogelijk in te dijken”, zegt Vlaams minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme Zuhal Demir (N-VA).

Beluchters

Daarnaast zijn er op een aantal strategische plaatsen beluchters in het water geplaatst. Als het zuurstofgehalte in het water daalt, pompen die beluchters opnieuw lucht in het water. Op die manier hopen de waterbeheerders vissterfte te beperken. De maatregelen worden bijgestuurd en geëvalueerd naarmate de vervuiling zich verspreid. “De vervuiling is zodanig vermengd met het water, dat het niet zomaar kan opgeschept of ingedamd worden”, zegt minister van Mobiliteit en Openbare Werken, Lydia Peeters (Open Vld). “We beseffen dat de situatie ernstig is en houden de vinger aan de pols. We zetten alles op alles om de meest kwetsbare watersystemen te sparen op het traject van de verontreiniging.”