Marktbezoekers in Oudenaarde maken kans op leuke prijzen tijdens ‘Week van de markt’ Ronny De Coster

07 oktober 2020

13u06 2 Oudenaarde Bezoekers van de Oudenaardse wekelijkse markt en de boerenmarkt maken op 8 en 10 oktober kans op verschillende prijzen. De actie kadert in de provinciale campagne ‘Week van de Markt: doe lokaal’.

Wie de komende week in Oudenaarde de wekelijkse marktdag op donderdag 8 oktober of de boerenmarkt op 10 oktober bezoekt, maakt kans op verschillende prijzen. “Deze week willen we de markt extra in de kijker plaatsen. Zeker in coronatijden merk je hoe belangrijk lokaal shoppen is voor onze stad”, zegt schepen Carine Portois. De marktkramers zullen spaarkaarten uitdelen. Wie drie stempels van drie verschillende marktkramen kan verzamelen, neemt aan de wedstrijd deel. Volle kaarten kunnen op donderdag gedeponeerd worden bij Toerisme Oudenaarde en op zaterdag aan de uitgang van de boerenmarkt.

Stempelkaart

“We verloten onder de deelnemers honderd marktcheques die op de Oudenaardse markt uitgegeven kunnen worden. Een volle stempelkaart op de boerenmarkt levert je trouwens ook een herbruikbare boodschappentas op”, zegt schepen Carine Portois.

De promotiecampagne Week van de Markt is een initiatief van de provincie Oost-Vlaanderen en wordt uitgerold in 26 steden en gemeenten in de provincie. Het provinciebestuur heeft ook een prijzenpot samengesteld, met onder andere een weekendje weg, om te verloten onder de deelnemers aan de spaarkaartactie over de hele provincie.