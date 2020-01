Marjolein Van Dorpe (24) uit Oudenaarde in finale van Womed Award Ronny De Coster

18 januari 2020

14u08 0 Oudenaarde Marjolein Van Dorpe (24) uit Oudenaarde zit in de finale voor de verkiezing van de Womed Award, een initiatief dat vrouwelijk ondernemerschap beloont. Unizo, Markant en het Vlaams Agentschap Innoveren en Ondernemen sturen de juwelenontwerpster als Oost-Vlaamse finaliste naar de nationale wedstrijd.

Marjolein was nog studente, toen ze in Welden haar eigen unieke juwelenzaak Ramoon uit de grond stampte. Intussen verhuisde ze haar atelier en winkel naar Eine. Maar ambachtelijk werken blijft haar uitgangspunt. “Als designer-goudsmid ga ik altijd de uitdaging aan om handgemaakte juwelen te ontwerpen naar de stijl van de klant. Ik laat me inspireren door de verhalen van mijn klanten om voor hen een duurzaam juweel te ontwerpen. Een gouden herinnering zet ik om in een set trouwringen of een pièce unique om levenslang te koesteren”, vertelt Marjolein. De Womed Award bestaat al 20 jaar en is bedoeld om vrouwelijk ondernemerschap in de kijker te zetten.

Stemmen voor finaliste Marjolein Van Dorpe kan op de website https://markantvzw.be/womedaward/marjolein.