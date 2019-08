Mario Van Herpe volgt zichzelf op als schutterskoning Heurne André Marlier

26 augustus 2019

Hoogtepunt van het jaar voor de leden van boogschuttersmaatschappij Sint-Sebastiaan Heurne, geleid door Franky Van Damme, is de koningsschieting op staande wip. En na 15 beurten hadden enkel Mario Van Herpe en Julien Van Pollaert elk éénmaal de hoogvogel naar beneden gehaald. In de afkamping trof Van Herpe na 7 beurten opnieuw raak zodat hij zichzelf opvolgt als schutterskoning. Slaagt hij daar volgend jaar opnieuw in dan kan hij als schutterskeizer voorgesteld worden.Bij de jeugd werd nieuwkomer Tristan Lievijns koning en bij de dames volgde ook Janna Moerman zichzelf op.