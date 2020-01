Makers van Vlaamse Ardennen-film “Adam en Eva” lanceren trailer Langspeelfilm “Adam & Eva” met 400 streekgenoten gaat op 20 februari in première Ronny De Coster

04 januari 2020

22u17 0 Oudenaarde De makers van “Adam & Eva” hebben de trailer van de landspeelfilm gelanceerd De film over de Vlaamse Ardennen, waarin 400 acteurs en figuranten uit de regio meespelen, gaat op 20 februari in première.

De nieuwe langspeelfim van filmmaker Nicolaas Rahoens speelt zich af in de Vlaamse Ardennen. Marijn Devalck, Bob De Moor, Peggy Schepens en Robrecht Van den Thoren vertolken de hoofdrollen. Naast hen hebben meer dan 400 acteurs, figuranten en vrijwilligers uit de regio aan de prent meegewerkt.

De volksfilm gaat op 20 feburari in première in GC De Kluize in Oosterzele en is daarna te zien in alle 18 gemeenten in de Vlaamse Ardennen. Er zijn in totaal 99 filmvoorstellingen voorzien.

Neerslachtige professor

Adam & Eva gaat over de neerslachtige professor Adam (Bob De Moor) wiens levenslust wordt aangewakkerd wanneer hij verliefd wordt op de lokale schoonheid Eva (Peggy Schepens) en wanneer er een mooie vriendschap ontstaat met de zieke Michel, een kasteelheer (Marijn Devalck). Vriendschap, liefde, humor en drama staan centraal in “Adam & Eva” . Tickets reserveren kan op www.adamenevadefilm.be.