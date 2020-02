Luk Alloo duikt de nacht in bij postpersoneel in Oudenaarde Ronny De Coster

26 februari 2020

09u00 36 Oudenaarde Het personeel van het postverdeelcentrum van Bpost in Oudenaarde kregen vanochtend een vrolijke reporter op bezoek. Luc Alloo streek er met zijn filmploeg neer om er de verdeling van de kranten mee te maken.

Vanuit het postverdeelcentrum in Oudenaarde, waar een 140 postmannen en -vrouwen werken, vertrekt alle post naar Oudenaarde en de ruime regio. Voor zijn reportagereeks “Alloo in de nacht” wou reporter Luk Alloo wel eens zien en meemaken hoe de verdeling van de kranten gebeurt. “Ze zijn hier rond halfvijf toegekomen. Alloo heeft met heel wat personeelsleden een praatje gemaakt en is daarna ook met een postbode mee op ronde vertrokken om kranten te verdelen”, vertelt de Brakelse postbediende Patrick Vandekerkhove. Wanneer de postmannen en -vrouwen van Oudenaarde in de uitzending te zien zijn, is nog niet geweten.