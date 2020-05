Lugubere vondst: blauwe reiger ligt dood naast de weg met snavel en poten samengeplakt Ronny De Coster

15 mei 2020

20u12 202 Mullem/Huise Een wandelaar deed vrijdagnamiddag een lugubere vondst aan de Lange Ast op de grens van Mullem en Huise. Langs de kant van de kasseiweg lag een dode reiger, waarvan de snavel en de poten met tape waren vastgekleefd.

“Een oud-collega van mij heeft het dier gevonden”, vertelt vogelliefhebber Gunther Groenez, die via sociale media een oproep doet tot getuigen. De blauwe reiger lag dood langs de weg. “Hoe het dier aan zijn eind is gekomen, is moeilijk te zeggen. Dat kan gebeurd zijn nadat de snavel is dichtgekleefd, wat een gruwelijke dood betekent. Of was het dier gewond en heeft iemand die het wou helpen tape gebruikt om te beletten dat de vogel hem zou pikken? In ieder geval is het schokkend om een dier zo langs de kant van de weg te vinden”, bedenkt Gunther. Er is een klacht tegen onbekenden ingediend bij de politie Vlaamse Ardennen. Wie informatie kan geven over de gevonden blauwe reiger, wordt verzocht de politie te contacteren.