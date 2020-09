Luc Engelschenschilt (D’Hondt Volley Oudenaarde): “Zes maanden zonder volleybal, dat merk je.” Walter Vereeck

07 september 2020

19u23 0 Oudenaarde Zes maanden geleden werd de volleybalcompetitie op een abrupte wijze stilgelegd. De oorzaak is voldoende gekend. Bij D’Hondt Volley Oudenaarde kijkt men reikhalzend uit naar een nieuw seizoen. Liefst zonder onderbreking, als het kan. De mannen, volgend jaar actief in de nieuw samengestelde reeks van tweede nationale steken, hun ambities niet weg met succescoach Luc Engelschenschilt als kersverse sportieve baas.

Luc Engelschenschilt mag terugblikken op een rijk volleybalverleden met de mannen en de vrouwen van VDK Gent met daartussen nog een opvallende periode en een derde plaats in de play-offs bij Saturnus Michelbeke. Nadat hij vorig seizoen de Gentse volleybalploeg verliet, nam het bestuur van Oudenaarde snel contact op met de Gentse trainer-coach. “Ik ben toch wel een beetje ontgoocheld, wanneer ik nu verneem dat er plots wel financiële mogelijkheden zijn bij VDK Gent, terwijl dit vroeger niet het geval was”, blikt Luch Engelschenschilt toch nog even terug op zijn afscheid bij de Gentse vrouwenploeg. “Nu concentreer ik mij op mijn nieuwe uitdaging in Oudenaarde. Het heeft geen zin om achteruit te kijken.”

De mannenploeg van D’Hondt Oudenaarde is versterkt met vijf nieuwe spelers. “Basile Andriessen, Thomas Biesaerts en mijn zoon Tybo zijn daarbij de opvallendste namen”, somt Luc Engelschenschilt op. “Maar ook Nik De Bruyne en Frederick Flamee - ze maakten alle twee de overstap van Lendelede - komen bij ons volleyballen. We trainen tweemaal per week. Dat is echt aanpassen. Basile, Thomas en Tybo zijn - net zoals ik - gewoon om dagelijks te trainen. Dat is een heel ander ritme. De meeste spelers liggen nu al zes maanden stil. Dat veeg je niet zo maar weg. Met die paar trainingssessies verloopt de opbouw merkelijk trager. Het is een andere beleving, iedereen combineert volleybal met het werk. In de voorbereidingsperiode moesten we improviseren, want in augustus werden oefenwedstrijden verboden. Daarom schakelen we nu over naar twee oefentoernooien per weekend. Mijn mannen spelen voor het plezier, ik hoop vooral dat we na een match risicovrij kunnen napraten, zonder al dat besmettingsgevaar.”