Luc en Geert tonen hoe snel verbouwing Cultuurcentrum Maskerade - Kantschool opschiet Ronny De Coster

04 juli 2019

21u12 0 Oudenaarde In hartje Mater schiet de verbouwing van de voormalige kantschool tot ‘Cultuurcentrum Maskerade - Kantschool Mater’ goed op. Initiatiefnemers Luc Provost en Geert Verheyen zwaaien volgende week de deuren van het pand even open voor het grote publiek. “Op 1 januari moet alles af zijn. De reacties van de verenigingen zijn nu al overweldigend”, getuigen ze.

Dat Luc Provost en Geert Verheyen de vroegere kantschool hadden gekocht en te kennen gaven dat ze er een cultuurzaal van wilden maken, was enkele maanden geleden groot nieuws voor het socio-culturele leven van Mater. “We waren verbaasd en ook heel tevreden met de reacties. Die kwamen niet alleen van Materse verenigingen, maar ook uit omringende gemeenten”, vertelt Luc. “De bouw van onze eigen cultuurzaal is de realisatie van mijn grote droom. Al heel mijn leven ben ik bezig met toneel en ik zie hoe moeilijk veel theatergezelschappen het hebben om een plaats te vinden voor repetities en voorstellingen. Dat wij als particulieren een cultuurzaal bouwen, maakt ons allicht uniek in Vlaanderen”, gelooft Luc.

Ook optredens

Toch wordt de vernieuwde kantschool geen zaal voor alleen maar toneel. “Alle culturele activiteiten zullen hier mogelijk zijn. Tenminste: als het gaat om kleinschalige initiatieven. De zaal zal een capaciteit hebben van een driehonderdtal plaatsen. En het is ook niet de bedoeling dat hier fuiven zullen worden georganiseerd”, blikt Lucs partner Geert vooruit.

Terug naar de fifties

“We keren met de verbouwing terug naar de toestand van de zaal in de jaren vijftig. Alle valse plafonds zijn eruit gehaald. We geven de zaal haar authenticiteit terug, maar tegelijk investeren we ook in moderne technieken en isolatie. We hebben ook al het dak vernieuwd en zijn bezig met de restauratie van de voorgevel. Die is niet beschermd, maar staat wel op de lijst van Onroerend Erfgoed als waardevol”, vertelt Geert.

Open dag

Ter gelegenheid van de Sint-Amalbergafeesten op 10 juli in Mater stellen Geert en Luc eventjes de deuren van ‘Cultuurcentrum Maskerade - Kantschool Mater’ open. Op woensdag 10 juli van 9 uur tot 18 uur en op zaterdag 13 en zondag 14 juli van 14 tot 18 uur kunnen geïnteresseerden de werf bezoeken en de toekomstplannen bekijken.