Louis Vervaeke na zestiende plek in Tirreno Adriatico: “Nog ruimte voor progressie” Hans Fruyt

16 september 2020

16u01 0 Oudenaarde Zestiende in het eindklassement van de Tirreno Adriatico! Voor de 26-jarige Louis Vervaeke (Alpecin-Fenix) betekent dat heel veel. Na een paar moeilijke seizoenen timmert de klimmer uit Melden aan de weg terug. Wellicht zal hij in de Waalse klassiekers zijn kans mogen gaan.

Louis Vervaeke stapte halfweg het seizoen 2014 met heel wat adelbrieven – eindzeges in Tour de l’Isard en Tour des Pays de Savoie – over naar het World Tourteam van Lotto. De steile verwachtingen kon hij niet inlossen. Ook in de schoot van Team Sunweb lukte dat in de seizoen 2018 en 2019 niet. Al toonde een achttiende plaats in de eindstand van de Ronde van Catalonië 2018 dat hij zijn klimtalent niet volledig kwijt was. De gebroeders Roodhooft en trainer Kristof De Kegel visten hem bij Alpecin-Fenix, de ploeg rond Mathieu van der Poel, op en legden hem voor 2020 en 2021 vast.

“Zij geloven nog in mij”, weet Louis Vervaeke. “Denk dat ik mag zeggen dat ik al het hele seizoen op een degelijk niveau rijd. In de Tirreno Adriatico waren er drie hele lastige etappes. De eerste bergrit ging goed, maar niet super. In de tweede etappe voor de klassementsrijders ging het al wat beter. En in de derde rit voelde ik me heel goed. Dat het in Tirreno Adriatico dag na dag bergop beter ging is een interessante vaststelling. Ik ben er zeker van dat ik nog progressie kan maken. Voor de start van de afsluitende tijdrit stond ik vijftiende. Jakob Fuglsang stond een paar seconden achter mij. Ik ging er vanuit dat hij in de tijdrit beter zou doen dan mij. Toch hoopte ik enkele mannen die net voor mij stonden te pakken. Dat is niet gebeurd. Maandag heb ik niet de tijdrit van mijn leven gereden. Het was lang geleden dat ik een volledig vlakke tijdrit afwerkte. Om in zo’n rittenkoers van de World Tour de top tien te halen moeten alle details kloppen.”

Zondag komt Vervaeke aan de start van de Gooikse Pijl, twee dagen later rijdt hij tussen Halle en Anzegem het BK, op 30 september de Waalse Pijl. Wat voor hem een nieuwe thuiskoers is want hij woont op 10 kilometer van de Muur van Hoei. “Gezien Mathieu van der Poel de BinckBank Tour rijdt krijg ik in de Waalse Pijl wellicht een vrije rol”, klinkt Vervaeke hoopvol.