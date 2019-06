Lopers en wandelaars zaterdag aan de start van de Adriaen Brouwerrun in Mater Ronny De Coster

14 juni 2019

17u44 1 Oudenaarde De Materse sportvereniging Materrunners organiseert op zaterdag 15 juni de Adriaen Brouwerrun. Deelnemers kunnen kiezen uit vier verschillende parcours.

De Adriaen Brouwerrun is een recreatief loop- en wandelevenement over 4 parcours (6, 10, 14 en 18 km) in het hartje van de Vlaamse Ardennen. Nog meer dan de vorige edities ligt de nadruk op beleving.

Nieuw dit jaar is dat de “start-to-runners” het parcours van 6 km om 10.30 gezamenlijk kunnen lopen onder de deskundige leiding van Materrunner Aaron Bral. Op het einde wacht de deelnemers een goed gevulde goodie bag.

Voor goed doel

Vorig jaar ging de opbrengst van de Adriaen Brouwerrun (4.600 euro) naar vzw De Hoop te Zottegem. Ook van de komende editie gaat de opbrengst naar een goed doel waarbij een Materrunner nauw betrokken is. De Materrunners hopen 4.500 euro bij mekaar te lopen voor het MPI GO “De Oase” te Gent. “Vorig jaar werden de BMX-fietsen, driewielers en loopfietsen uit de school gestolen en met de opbrengst van de Adriaen Brouwerrun zullen nieuwe fietsen worden aangekocht en zal de fietsenberging worden afgesloten”, licht Dirk Van Maelzaeke toe.

Oudenaards Loopcriterium

De Adriaen Brouwerrun is één van de 10 loop- en wandelevenementen van het Oudenaards Loopcriterium, een initiatief van de stedelijke sportdienst Oudenaarde.

Deelnemen kost 8 euro (gratis tot 12 jaar). Er is vrije start tussen 9 en 15 uur aan de Turnzaal KBO Mater aan het Matersplein 15.

Alle praktische Info staat op de website www.materrunners.be