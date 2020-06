Lokaal Dienstencentrum “De Vesting” in Oudenaarde heropent cafétaria en sociaal restaurant Ronny De Coster

16 juni 2020

17u19 3 Oudenaarde In het Lokaal Dienstencentrum De Vesting gaan deze week het cafetaria en het sociaal restaurant De Pelikaan weer open. “Helemaal hetzelfde zal het nog niet zijn. Het restaurant serveert enkel een dagschotel. Op een vervangschotel, biefstuk friet, vegetarisch menu of saladebar is het nog even wachten”, zegt Johanna Vande Populiere, centrumleider van Lokaal Dienstencentrum de Vesting.

Bezoekers van het dienstencetrum kunnen deelnemen aan tal van activiteiten waarbij informatie, beweging, ontspanning en ontmoeting centraal staan. Er is ook tijd voor een leuke babbel in het cafetaria en een lekker middagmaal in het restaurant De Pelikaan.

“Als gevolg van de coronacrisis moesten ook we op 12 maart de deuren sluiten. Wij bleven wel in contact met veel van onze bezoekers via telefoon of virtueel. Maar natuurlijk keken ook alle medewerkers en ik heel erg uit naar de heropening”, zegt Johanna Vande Populiere. Intussen waren enkele activiteiten al heropgestart, weliswaar onder strikte veiligheidsvoorwaarden. “Op afspraak is het al mogelijk om langs te gaan bij de kapper of pedicure. Sinds vorige week vinden ook terug activiteiten zoals kaarten, petanque, TaiChi en tal van andere hobbyactiviteiten terug plaats. De belangstelling was groot & het deed deugd bij zowel ons team als de vrijwilligers om elkaar terug te zien”, zegt Mathieu Mas, schepen van Sociale Zaken. Ook met de seniorenpsychologe kunnen mensen opnieuw een gesprek hebben. “Veel van onze bezoekers hebben in deze periode nood aan een luisterend oor. Zij maken een telefonische afspraak, 055/460.680. Het eerste gesprek is gratis”, zegt Mas.

Vol-au-vent met frietjes

Op donderdag 18 juni heropent ook het sociaal Restaurant De Pelikaan. “We starten met vol-au-vent met frietjes. Onze klanten konden via een poll kiezen welke menu de eerste dag op tafel komt. Helemaal hetzelfde zal het nog niet zijn. Het restaurant serveert enkel een dagschotel. Op een vervangschotel, biefstuk friet, vegetarisch menu of saladebar is het nog even wachten. Voor een dagschotel of vervangmenu betaal je 10,50 of 7,50 euro als je inwoner bent van Oudenaarde én 65+ of het sociaal tarief met een Oudenaardse Kansenpas”, legt Vande Populiere uit. Reserveren is wel verplicht, omdat maximaal 60 klanten tegelijk toegelaten zijn. Alle maaltijden worden aan tafel bediend. Het restaurant is open van 11.30 tot 13.15 uur.