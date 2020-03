LIVE. Alle publieke evenementen verboden in Oudenaarde, Kruisem, Kluisbergen en Wortegem-Petegem. Ook sporthallen en zwembaden gesloten. Volg hier live de jongste ontwikkelingen en maatregelen in de Vlaamse Ardennen Ronny De Coster Lieke D'hondt Frank Eeckhout

12 maart 2020

12u32 50 Oudenaarde De ontwikkelingen en maatregelen naar aanleiding van de coronacrisis volgen elkaar heel snel op. Volg ze hier: wij houden u van minuut tot minuut op de hoogte.

Gemeenteraad geannuleerd

Het stadsbestuur van Zottegem laat weten dat de gemeenteraad van maandag 16 maart niet doorgaat.

Ronse neemt maatregelen: afgelastingen, gemeenteraad achter gesloten deuren en huisbezoeken van sociaal assistenten uitgesteld

Net als veel andere steden en gemeenten last Ronse eetfestijnen en schoolfeesten af. Indoor sportevenementen met meer dan 100 bezoekers mogen niet meer doorgaan en alle voorstellingen van CC De Ververij en de Kunstacademie Vlaamse Ardennen worden afgelast. De lessen van de Kunstacademie gaan voorlopig wel nog door. De activiteiten van het Sociaal Huis en de wijkwerking De Botaniek vallen weg, net als activiteiten met kwetsbare doelgroepen. De gemeenteraad op maandag 16 maart gaat wel door, maar achter gesloten deuren. Volgen kan via de livestream. Ook de individuele huisbezoeken van sociaal assistenten en andere medewerkers van de stad en het OCMW zijn uitgesteld, met uitzondering van dringende gevallen.

Het zwembad en de sporthal van de stad blijven wel open, de Buitenschoolse Kinderopvang blijft ook functioneren. De vakantiewerking Pagadders en de sportkampen van de stedelijke diensten gaan voorlopig ook nog door, maar de situatie wordt constant geëvalueerd.

Zottegem sluit zwembad, sportzalen en alle andere stedelijke infrastructuur

Alle evenementen, activiteiten en bijeenkomsten georganiseerd door de stad Zottegem, OCMW, het Autonoom Gemeentebedrijf of door derden in stedelijke infrastructuur worden geannuleerd of uitgesteld. De burgemeester zal alle private evenementen, bijeenkomsten en activiteiten op grondgebied van Zottegem evalueren aan de hand van een aantal vuistregels vooropgesteld door de waarnemend gouverneur van Oost-Vlaanderen. Daarbovenop werd besloten om alle stedelijke infrastructuur al tot 19 april te sluiten voor publiek.

Oudenaarde sluit alle sporthallen

Vanaf morgen worden alle stedelijke sporthallen en -gebouwen in Oudenaarde gesloten. Dat zijn de stedelijke sporthal, Sportkot, Groenhof, het petanquegebouwen, het boogschutterscomplex en de sportzalen aan de Serpentstraat.

Alle publieke evenementen verboden in Oudenaarde, Kruisem, Kluisbergen en Wortegem-Petegem

Tijdens een bijeenkomst van de veiligheidscel van de politiezone Vlaamse Ardennen hebben de burgemeesters van Oudenaarde, Kruisem, Kluisbergen en Wortegem beslist om alle publieke activiteiten te verbieden.

Chasing Cancellara verplaatst naar het weekend van 24 en 25 oktober 2020

Het coronavirus gooit ook roet in het eten van de wielertoeristen die op 22 maart in het wiel van Rondewinnaar Fabian Cancellara zouden rijden in de Vlaamse Ardennen. De organisatoren van het evenement hebben in samenspraak met de stad Ronse beslist om Chasing Cancellara uit te stellen. Er is ook al een nieuwe datum overeengekomen: het weekend van 24 en 25 oktober 2020.

Theater STAM in Oudenaarde stelt “De terugkeer” in Mater uit naar latere data

Theater STAM in Oudenaarde beslist alle voorstellingen van ‘De Terugkeer’, die waren gepland op 13, 14, 19, 20 en 21 maart in cc Maskerade in Mater af te gelasten en uit te stellen. “Zodra een nieuwe speelperiode is vastgelegd, communiceren we daarover. Wie tickets gereserveerd en betaald heeft, zal deze kunnen omboeken naar één van de nieuwe speeldata”, laat STAM weten.

Bewoners WZC De Bron in Zottegem whatsappen met buitenwereld

Sinds vandaag heeft WZC De Bron Zottegem een WhatsApp-toepassing geactiveerd om de bewoners in contact te laten staan met hun familie en de buitenwereld. “In het woonzorgcentrum is een smartphone waarnaar familieleden foto’s, videoboodschappen, berichten kunnen sturen. Deze boodschappen worden daarna aan de bewoners getoond en worden beantwoord met een berichtje van de bewoner. Ook wordt er ingezet op videogesprekken om het sociaal isolement te doorbreken. Op deze manier hopen we het ‘leed’ van de bewoners wat te verzachten en hopen we de bezoekvrije periode zo aangenaam mogelijk te maken. Het paramedisch team van vzw De Bron zal hier de komende weken sterk op inzetten en zal ook de andere activiteiten aanpassen om het gemoed van de bewoners op peil te houden. We hopen dat deze eenvoudige toepassing ook ter inspiratie kan dienen voor andere collega-woonzorgcentra", laat Giel Meirhaeghe weten.

Nokere Koerse afgelast

Slecht nieuws ook voor de organisatoren van Nokere Koerse: de wielerklassieker wordt, samen met alle andere sportmanifestaties deze maand, afgeschaft. Dat heeft Vlaams minister van Sport Ben Weyts beslist.

Ronde van Vlaanderen voor Wielertoeristen uitgesteld

De Ronde van Vlaanderen voor Wielertoeristen op 4 april gaat niet door. Dat laten Oudenaards burgemeester Marnic De Meulemeester (Open Vld) en organisator Peloton weten. Organisator Peloton schrapt alle wedstrijden voor wielertoeristen tot 19 april, dus ook die van Omloop van Vlaanderen, Dwars door Vlaanderen, Gent-Wevelgem, de Johan Museeuw Classic, de Scheldeprijs Schoten en de Peter van Petegem Classic.

Peloton laat weten, dat hert de Ronde voor Wielertoeristen en alle geplande activiteiten verschuift naar een latere datum.

Wortegem-Petegem: “Kom enkel voor dringende en noodzakelijke zaken naar gemeentehuis”

De gemeente Wortegem-Petegem vraagt aan haar inwoners om enkel voor noodzakelijke en dringende zaken naar het gemeentehuis te komen. Er wordt gevraagd om zo veel mogelijk gebruik te maken van het e-loket om attesten aan te vragen. Ook activiteiten moeten wijken door het coronavirus: het sportgala is uitgesteld en de GALM-lessen en de voorstelling Krokofant zijn afgelast. De opendeurdagen van basisscholen De Kouter, ’t Hinkelpad en De Sterrenboom worden uitgesteld of afgelast. Het eetfestijn van de Sint-Rochusruiters gaat niet door, de activiteiten van OKRA en FERM worden tot eind maart afgelast, wandelclub Klavertje Vier annuleert haar wandeling op 22 maart en de cultuurraad stelt de activiteit ‘Luisteren met je ogen, kijken met je oren’ uit.

Extra schepencollege in Zottegem

Om 18 uur houden burgemeester en schepenen van Zottegem een extra schepencollege. “We krijgen heel wat terechte vragen van bezorgde inwoners en verenigingen. We bereiden momenteel extra maatregelen voor. In het schepencollege worden die dan bekrachtigd", laat burgemeester Jenne De Potter (CD&V) weten.

Ook Maarkedal stelt openbare activiteiten uit

De Maarkedalse burgemeester Joris Nachtergaele (N-VA) laat weten alle openbare activiteiten die door de gemeente georganiseerd worden, uit te stellen tot na 31 maart. Het gaat om de zwerfvuilactie, het cultuurplatform, de leesclub en de prijsuitreiking van de jeugdboekenmaand. Gemeenschapscentrum het Marca sluit eveneens de deuren tot en met 31 maart. Het gemeentebestuur roept ook op om alle niet-noodzakelijke activiteiten de komende weken niet te laten doorgaan.

ZOTTEGEM: Toneelvoorstellingen Lili en Marleen in Sint-Goriks uitgesteld. Na overleg met het stadsbestuur stelt Sint-Goriks-Kring alle voorstellingen van Lili en Marleen uit. “Alle voorstellingen waren uitverkocht maar het zou niet verstandig zijn veel publiek in een kleine gesloten ruimte samen te brengen. Waarschijnlijk worden de opvoeringen uitgesteld tot maart 2021. We laten zo snel mogelijk weten wat we met het geld van de verkochte tickets gaan doen”, zegt Patrick Verplanken.

ZOTTEGEM: Eetfestijn geannuleerd? Traiteur maakt pakketten om eten aan huis te leveren. Art-Catering in Zottegem ziet al vier geplande eetfestijnen geannuleerd. “Twee andere zijn nog hangende maar ook hier verwacht ik een annulatie. Met de dames van Ksv Sottegem heb ik wel een overeenkomst gemaakt om alles te verpakken waarna de helpers alle aan huis leveren. Dat is een win-win situatie voor ons twee. Verder staat er ook een trouwfeest in de agenda. Hiervoor moet ik nog overleggen met het bruidspaar”, zegt Xavier Wynendaele. De traiteur organiseert tijdens de Ronde van Vlaanderen ook altijd een vip-gebeuren aan de voet van de Paterberg. “Ik wacht het advies van de overheid niet af en heb zelf beslist om dat vip-evenement te annuleren”, besluit Wynendaele.

Elke indoor bijeenkomst van meer dan 100 mensen verboden in Oudenaarde

In Oudenaarde heeft het schepencollege de reglementering indoor activiteiten nog verstrengd: alle bijeenkomsten van meer dan 100 personen zijn tot en met dinsdag 17 maart verboden zijn.Daardoor is geen enkel eetfestijn nog mogelijk en kan ook het schlagerfestival van de Harmonie Sint-Cecilia Eine in de Salons Mantovani niet doorgaan. “Onze eerste bezorgdheid blijft de bescherming van ouderen en van personen met een reeds zwakke gezondheid. Tegelijk moeten we ook een plotse en massale uitbraak van het virus te allen prijze vermijden, omdat dit een te zware belasting zou leggen op onze gezondheidszorg. Strenge preventieve maatregelen zijn dus noodzakelijk en gerechtvaardigd. We zitten nu in een cruciale fase”, motiveert burgemeester Marnic De Meulemeester (Open Vld) de forse verstrenging. (DCRB)

Horebeke: alle evenementen en activiteiten opgeschort tot 31 maart

In Horebeke worden alle activiteiten en evenementen afgelast tot en met 31 maart. Burgemeester Cynthia Browaeys (Volksbelangen) heeft die beslissing genomen na het overleg tussen de burgemeesters en de Oost-Vlaamse gouverneur. “We willen op deze manier onnodige risico’s vermijden”, vertelt Browaeys. “We rekenen op het begrip van de inwoners en zullen iedereen op de hoogte houden. Scholen kunnen open blijven, maar we raden aan om schoolfeesten, opendeurdagen en oudercontacten voorlopig uit te stellen. Uitstappen naar plaatsen waar veel kwetsbare personen aanwezig zijn, raden we sterk af. Daguitstappen kunnen wel nog, zeker in openlucht. Bedrijven raden we aan om het aantal mensen in één ruimte zoveel mogelijk te beperken door telewerken mogelijk te maken, vergaderingen uit te stellen of via videoconferentie uit te voeren, personeels- en bedrijfsfeesten uit te stellen, flexibel verlof toe te staan of de flexuren uit te breiden zodat er minder werknemers tegelijk aanwezig zijn op de werkvloer.” Ook evenementen worden volgens de burgemeester beter afgelast. Jeugdhuis Arcadia maakte ondertussen al bekend te sluiten tot 31 maart, de quiz en het eetfestijn van voetbalclub VV Horebeke zijn eveneens afgelast.

Gavers restaurant De Post brengt maaltijden aan huis

Mario Polfliet en Brenda Leemans die aan de Markt in Gavere het restaurant De Post uitbaten, gaan voortaan maaltijden leveren aan huis. “Door de coronacrisis zullen almaar minder mensen nog op restaurant durven komen”, vrezen ze. “We gaan ’s middags en ’s avonds leveren”, kondigen ze aan.

“We voelen nog niet dat er minder volk komt, maar we willen voorbereid zijn. We hebben vrienden in Italië, die ons vertellen hoe rampzalig de toestand daar nu is. In België zitten wij nu in de situatie zoals ze negen dagen geleden in Italië was. We kunnen alleen maar hopen dat we niet dezelfde weg opgaan, maar gerust zijn we er niet op”, vertelt Brenda Leemans. Ze verwacht dat het restaurantbezoek de komende week zal verminderen. “Als de mensen niet meer bij ons durven komen, moeten wij maar naar hen toe. Niet alleen de dagschotel, maar alles wat op onze kaart staat en enkele suggesties, zullen we ook aan huis leveren. Afhankelijk van de grootte van de bestelling betalen klanten daarvoor een kleine meerprijs”, pikt Mario in.

“We richten ons niet alleen op onze eigen klanten. Er zijn in Gavere ook heel wat bejaarde mensen die de gewoonte hebben om ‘s middag iets te gaan eten in de rusthuizen. Maar als niet-bewoners mogen zij daar nu niet meer binnen. Ook die mensen geven we de kans om toch van een middagmaal te genieten, dat wij hen brengen”, legt Mario uit. Meer info over de thuisleveringen van ‘De Post’ op het telefoonnummer 09/384.54.28 (DCRB)

Sportoase sluit zwembad in Oudenaarde en alle andere vestigingen in Vlaanderen

Sportoase heeft het zwembad in Oudenaarde gesloten. Ook de vijftien andere vestigingen in Vlaanderen blijven tot minstens 31 maart dicht. “We blijven benadrukken dat zwemwater of sporten geen verhoogd risico met zich meebrengt. Onze zwembaden, en bij uitbreiding al onze sportcomplexen, zijn een gezonde omgeving waar de lucht voortdurend ververst wordt. Bovendien kunnen virussen niet overgedragen worden door zwembadwater (dat chloor bevat). Maar we staan voor gezondheid in de breedste zin van het woord en brengen ook veel mensen samen uit elke leeftijdscategorie. We willen met deze sluiting tijdig onze verantwoordelijkheid opnemen en vermijden dat groepen bij elkaar komen om zo het risico op een exponentiële verspreiding van het virus te voorkomen”, motiveert Sportoase de sluiting. Abonnementen worden met de duur van de sluiting verlengd. (DCRB)

GO! Atheneum Oudenaarde schrapt of verplaatst alle meerdaagse uitstappen

Het GO! Atheneum van Oudenaarde heeft als gevolg van de coronacrisis beslist om alle meerdaagse uitstappen in binnen- en buitenland te schrappen of uit te stellen. “Als basisprincipe geldt, dat we volwassenen en externen die niet op school moeten zijn, uit de school houden en we beperken het contact tussen leerlingen en volwassenen. De komende weken zullen we ons op school daarom beperken tot onze kerntaak: lesgeven en de daarmee samenhangende essentiële taken”, zegt directeur Ann Van Landuyt.

Alle meerdaagse activiteiten die de school had gepland, worden geschrapt of uitgesteld. Het gaat onder meer om reizen naar Italië, Kroatië en Slowakije van zesdejaars, de GWP’s naar Engeland van leerlingen van het vierde jaar, naar Spa voor de tweede graad, naar Parijs voor de derde graad en de reis naar Barcelona die zevendejaars in het verschiet hadden. In de loop van volgende week informeert de school de betrokken leerlingen of de uitstap wordt uitgesteld of geschrapt en wat de financiële gevolgen zijn.

Het GO! Atheneum heeft ook alle andere activiteiten tot aan de paasvakantie afgelast of uitgesteld: de leerlingen maken ook geen binnenlandse excursies, het oudercontact gaat niet door en ook stages van leerlingen in ziekenhuizen en woonzorgcentra zijn geschrapt. (DCRB)

