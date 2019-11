Litoziekla speelt Anatomisch Melancholisch in cultuurzaal De Woeker in Oudenaarde Ronny De Coster

05 november 2019

21u52 1 Oudenaarde Bij Jeugdtheater Litoziekla*vzw in Oudenaarde gaat deze week de nieuwe toneelproductie in première. “Anatomisch Melancholisch” is geschreven door Alice D’hondt, die ook de regie doet.

“Alice onderzoekt samen met de oudste leden van het jongerentoneelgezelschap de melancholie. Hoe zien zij melancholie en welke rol speelt die in de wereld? Depressies en burn-outs zijn frequenter dan ooit, maar toch blijft mentale gezondheid een lastig gespreksonderwerp. Moeten we het er dan maar in het theater over hebben of proberen we via theater enkel de melancholie te ontvluchten?” licht Litoziekla’s woordvoerder Pieter Coorevits toe waarover het stuk gaat.

“Het is dus niet echt verhalend, maar eerder experimenteel van aard. De toeschouwer krijgt een reeks scènes met absurde, filosofische, humoristische en swingende elementen voorgeschoteld. Het stuk is geschikt voor iedereen vanaf 14 jaar”, geeft Pieter nog aan.

Tickets zijn de verkrijgen via de website van Litoziekla of die van CC De Woeker. De voorstellingen zijn op 7, 8 en 9 november om 20u30 en op10 november om 17 uur.