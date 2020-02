Lichaam van vastgoedmakelaar Michel Van Welden (41) drie maanden na overlijden weer opgegraven: speurders onderzoeken verdacht overlijden Ronny De Coster

15 februari 2020

17u46 18 Oudenaarde Drie maand na het Drie maand na het overlijden van de Oudenaardse vastgoedmakaar Michel Van Welden (41) heeft de onderzoeksrechter in Oudenaarde het lichaam van de veertiger deze week terug laten opgraven. Het gerecht lijkt niet meer te geloven dat de zakenman een natuurlijke dood is gestorven.

Michel Van Welden, die samen met zijn echtgenote aan de Beverestraat in Oudenaarde het immobiliën-kantoor Immo Vlaamse Ardennen (IVA) runde, kwam op maandag 25 november om het leven in zijn woning. Hartfalen, oordeelde de ter hulp geroepen arts, die alleen nog de dood kon vaststellen.

Lichaam naar labo

Maar aan die doodsoorzaak zijn speurders de voorbije weken gaan twijfelen. Volgens onze informatie heeft het parket Oost-Vlaanderen, afdeling Oudenaarde, een onderzoeksrechter aangesteld op aangeven van bedenkingen van de familie van de man. Wat die bedenkingen zijn, is niet duidelijk. Het parket is hierover vandaag niet bereikbaar. Vast staat wel dat enkele dagen geleden beslist werd om het stoffelijk overschot van Michel Van Welden drie maanden na zijn overlijden terug op te graven voor onderzoek. Dat is donderdag gebeurd op de begraafplaats Meulewal in de Oudenaardse deelgemeente Eine. Het lichaam van de vastgoedmakelaar is daar in de ochtend meegenomen naar het gerechtelijk labo in Gent. Nog dezelfde dag is het opnieuw begraven.

Bekende figuur

Michel Van Welden was niet alleen als makelaar een bekende figuur in Oudenaarde: hij werkte mee aan de realisatie van de Jägerbar in de verlaten Santens-fabriek die hij had gekocht. De flamboyante zakenman sponsorde voetbalclub KSV Oudenaarde en was betrokken bij de jeugdwerking. De club lag hem nauw aan het hart, ook omdat twee zoontjes van hem er voetballen. De vastgoedmakelaar steunde al even gul de voetbalploegen van Wortegem, Petegem en Bevere en leefde zich sinds drie jaar ook uit in zijn eigen jongensdroom: autorally’s rijden.