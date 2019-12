Lezers hebben het nieuws op HLN Oudenaarde dit jaar meer dan 6 miljoen keer aangeklikt! Dit is de top-10 van de meest gelezen artikels in 2019 Ronny De Coster

30 december 2019

16u27 1 Oudenaarde De nieuwssite HLN.be sluit een recordjaar af. De Oudenaardse HLN.be-pagina kreeg in 2019 bijna 2 miljoen gebruikers op bezoek. Samen klikten ze dit jaar meer dan 6.036.791 keer op artikels over de stad en zijn inwoners. Dit zijn de meest gelezen artikels van het jaar:

1. Bewakingscamara filmt hoe buurvrouw het huis van gezin met twee kinderen in brand steekt

Huiveringwekkend verhaal dat zich afspeelt in Eine. De buurvrouw van het gezin, komt kijken hoe de brandweer de brandende auto en carport blust, heeft het vuur zelf aangestoken, zo tonen beelden van een bewakingscamera.

2. Groen-gemeenteraadslid ontketent een zwartepietenrel

Maud Wybraeke wil niet dat deelnemers aan een stoet zich nog mogen verkleden als kleurling, maar krijgt na dat voorstel een golf van kritiek over zich.

3. Camera betrapt buurt die muizen gooit aan broodautomaat en daarna voedselinspectie op bakker afstuurt.

Nog een camera-verhaal en ook weer in Eine. Bakker Redgy Taerwe krijgt inspecteurs van het FAVV over de vloer. Een laffe streek van een buurman, zo blijkt.

4. De bakker slaat terug en verkoopt “muizentaarten”

Ze gaan als zoete broodjes van de hand.

5. Speurders doorzoeken de woning van de zoon van vermoord gepensioneerd koppel

Het levenloze lichaam van de man was opgevist uit de Schelde in Oudenaarde. Zijn moeder en haar partner werden vermoord in hun huis in Thimougies, een dorpje net over de taalgrens.

6. Overvallers beroven scholieren in Oudenaarde

Schooldirecties en politie waarschuwen voor een bende overvallers die scholieren bestelen. Later zal blijken dat het gaat om minderjarigen.

7. Politie waarschuwt voor valse Bofrost-man die aanbelt.

Het blijkt te gaan om een oplichter die met een zogenaamd kennismakingspakket probeert in huizen binnen te geraken.

8. Gesjoemel in kantine brengt voetbalclub Sparta Bevere op de rand van het bankroet

De uitbaatster van de kantine maakte een financiële put. Het verhaal kent gelukkig toch een happy end: de club kan een doorstart maken.

9. De slordigste rotonde van Vlaanderen ligt op de N60 in Eine en niemand wil ze herstellen.

Vorige week kondigde de stad aan, dat de kasseien van de slordige rotonde in het voorjaar plaats maken voor een grasveld.

10. Oeps: verkeerd pedaal ingedrukt: vrouw duikt met auto het spoorwegtalud naar beneden in Leupegem.

De auto was pas de dag voordien geleverd.

