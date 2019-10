Lever afgeschreven kleine elektro-apparaten in en steun Rode Neuzen Dag in Oudenaarde Ronny De Coster

17 oktober 2019

15u00 0 Oudenaarde Stad Oudenaarde gaat de uitdaging van het vtm-programma ‘Make Belgium Great Again’ aan en roept iedereen op om hun oud en/of kapot klein elektro in te leveren.

Ga eens door je kasten en lades, verzamel je klein elektro dat je niet meer gebruikt en breng het vóór zaterdag 19 oktober naar het containerpark of naar een Recupel-inzamelpunt, zo nodigt het Oudenaardse stadsbestuur zijn inwoners uit om deel te nemen aan de uitdaging.

Voor Rode Neuzen

De inzameling gebeurt ten voordele van de benefiet Rode Neuzen Dag. Hoe meer klein elektro wordt verzameld vòòr 19 oktober, hoe meer geld Recupel schenkt aan Rode Neuzen Dag.

Kleine elektrische apparaten

Klein elektro zijn alle apparaten die kleiner zijn dan 25 centimeter, zoals een strijkijzer, gsm, waterkoker, kleine radio, laptop of haardroger. Ook piepkleine accessoires zoals oortjes van je smartphone of een usb-kabeltje behoren tot klein elektro.

Je kan klein elektro inleveren op het containerpark of in een Recupel-inzamelpunt in jouw buurt.