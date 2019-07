Leupegemstraat en brug over de Schelde in Oudenaarde tegelijk een week afgesloten Ronny De Coster

08 juli 2019

09u35 15 Oudenaarde De Leupegemstraat (N8) in Leupegem krijgt een nieuw wegdek. Het Agentschap Wegen en Verkeer vernieuwt de asfaltlaag en riooldeksels. Daarvoor gaat de weg een week dicht. Tegelijk sluit ook de hefbrug over de Schelde vijf dagen.

De werken zullen gebeuren tussen de rotonde op de N60 in Leupegem en het kruispunt Aalststraat/Edelareberg. Het kruispunt zelf wordt niet vernieuwd.

Wegen en Verkeer laat in de Leupegemstraat de bestaande asfaltlaag afrezen en een nieuwe toplaag aanleggen. De Leupegemstraat krijgt ook nieuwe riooldeksels.

De vernieuwing van het wegdek van de Leupegemstraat begint op maandag 19 augustus en zal vermoedelijk een week duren. Voor doorgaand verkeer is een wegomleiding voorzien via de Aalststraat (N46) Oudstrijdersstraat (N441) en de N60 en omgekeerd. De plaatselijke handelaars blijven bereikbaar vanaf de kant Edelareberg (behalve een korte periode tijdens het freeswerk en het gieten van het asfalt).

Tegelijk ook brug over de Schelde gesloten

De werkzaamheden gebeuren tijdens de zomervakantie om de verkeershinder te beperken.

Maar ze vallen wel samen met een andere wegonderbreking in de buurt: in dezelfde week laat de Vlaamse Waterweg structurele herstellingen doen aan de hefbrug over de Schelde. Van 19 tot 23 augustus moet het verkeer ook daar omrijden. Voor fietsers geldt een lokale omleiding. De bussen van De Lijn rijden langs een aangepaste route.