Leuk om deze video nog eens terug te zien: het ludieke protest van Marcel Debisschop tegen de geplande afschaffing van zebrapad in Melden



Ronny De Coster

16 januari 2020

Inwoners van Melden hebben de voorbije twee jaar flink wat ondernomen voor onder meer het behoud van hun zebrapad. Meest opmerkelijk was toch de actie van Marcel Debisschop in oktober 2018. Een week lang stak hij elke avond hij tien minuten lang met zijn fiets aan de hand voortdurend de straat over. Dat leverde een grappige video op, die een hit werd op het internet.

“Op het filmpje dat daarover is gemaakt en verspreid, heb ik heel veel reacties gekregen. Ik denk dat het dankzij de vele acties van ons buurtcomité en de ruime media-aandacht is, dat we vandaag toch voor een stuk onze slag thuis halen”, bedenkt Marcel.

Vandaag raakte hier bekend, dat Wegen en Verkeer Oost-Vlaanderen dan toch afziet van het plan om bij de herinrichting van de N8 in Melden het zebrapad aan de Meldenstraat te schrappen. Die oversteekplaats blijft. Alleen de invoering van een snelheidsbeperking van 50 kilometer per uur hebben de bewoners niet kunnen afdwingen: ook na de hertekening van de doortocht door Melden zal her verkeer er 70 kilometer per uur mogen rijden.