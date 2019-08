Lekkies van Max Consael: “Hopelijk vinden we een overnemer, het zou jammer zijn als deze traditie verloren gaat” HLN kiest Hét Streekproduct 2019 Redactie

31 augustus 2019

07u01 0 Oudenaarde Al meer dan tweehonderd jaar en zeven generaties maakt de familie Consael uit Oudenaarde ‘lekkies’. De snoep is onlosmakelijk verbonden met de bedevaarders die elke meimaand naar bedevaartsoord Kerzelare afzakken. Maar Marie-Anne Consael heeft besloten ermee te stoppen en als ze geen overnemer vindt, dreigt dit streekproduct verloren te gaan.

In Gent gaan ze over de toonbank als Gentse babbelaars, maar eigenlijk zijn het ‘lekkies’ uit Oudenaarde. De familie van Marie-Anne Consael maakt de snoep al meer dan twee eeuwen en verkocht ze tot voor kort in hun zaak Jan van Gent aan het bedevaartsoord Kerzelare. De naam van de zaak is een verwijzing naar de roots van de familie Consael. Die ligt niet in Oudenaarde, maar in Gent. De lekkie kreeg zijn naam dankzij Marie-Annes voorouders. “Zij hebben het snoepje ontwikkeld en riepen in hun kraam de klanten toe met ‘lekken, lekken, lekken’ (likken, nvdr). In het Oudenaards dialect klinkt dat als ‘lekkies’. Het zijn snoepen die vooral bestaan uit kandijsuiker, witte suiker, bruine suiker, glucose en boter”, legt Marie-Anne Consael uit.

Productieproces

“Afhankelijk van het weer wordt het mengsel gekookt tot 130 of 140 graden en vervolgens afgekoeld. Daarna legt de bakker het mengsel over een haak om er lucht in te trekken. Dat gebeurde vroeger allemaal manueel, maar nu komt er een machine aan te pas. Het trekken gaat door tot de snoep een goudgele kleur heeft. Daarna gaat de brij in een machine om de snoepjes hun definitieve vorm te geven. Het hele productieproces duurt één tot anderhalf uur.”

Het resultaat is een harde snoep, waar je best voorzichtig op zuigt. “De snoep is puur natuur. Er zitten geen bewaarmiddelen of kleurstoffen in. Dat is een van de redenen waarom de lekkie zo geliefd is in Oudenaarde. Het enige nadeel is dat het natuurlijk niet zo gezond is voor de tanden, het blijft een karamelsnoep natuurlijk. Maar daarom moet je het nu ook niet laten om er een te eten”, lacht Marie-Anne.

De snoep is ontstaan dankzij de bedevaarders. Het zal hen ongetwijfeld een energieboost gegeven hebben na hun tocht Marie-Anne Consael

De snoep wordt vooral gekocht in mei omdat in deze maand de bedevaarten plaatsvinden. “De snoep is ontstaan dankzij de bedevaarten. Het is nog altijd een traditie dat bedevaarders de snoep kopen in Kerzelare. Het zal hen ongetwijfeld ook een energieboost gegeven hebben na hun tocht.”

Over te nemen

Vlak voor de zomer heeft Marie-Anne na lang nadenken toch besloten afscheid te nemen van Jan van Gent en de bijhorende lekkies. “Om gezondheidsredenen en om meer tijd door te kunnen brengen met mijn gezin”, verklaart ze. “De lekkies verkochten nog wel goed en zijn nog altijd heel gekend in Oudenaarde, maar ik heb met spijt in het hart besloten ermee te stoppen. Ik hoop wel dat we nog iemand vinden om de traditie verder te zetten, want ik zou het jammer vinden als die verloren gaat. We zijn op zoek naar iemand met veel gedrevenheid en passie, want het draait om meer dan alleen een snoep verkopen. Het totaalplaatje moet kloppen.”

We zijn op zoek naar iemand met veel gedrevenheid en passie, want het draait om meer dan alleen een snoep verkopen Marie-Anne Consael

De familie Consael is bereid de nieuwe bakker bij te staan tijdens de overname. “Hij krijgt niet alleen het recept, maar ook alle infrastructuur. We willen de overnemer ook opleiden, zodat de traditie niet verloren gaat.” Geïnteresseerden kunnen contact opnemen met Marie-Anne op 0468/40.58.44.

