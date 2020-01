Leerlingen van Oudenaardse kappersschool schitteren op The Hair Games in Brussel Ronny De Coster

29 januari 2020

12u35 0 Oudenaarde Leerlingen van de kappersschool Richtpunt campus Oudenaarde hebben de bronzen medaille gewonnen op The Hair Games in Brussel. Ze namen deel aan de ‘Start-up Battle’, een totaalwedstrijd voor leerlingen uit het Belgisch kappersonderwijs, waarin zowel artistiek talent als businessgeest wordt getest.

De teams voerden onder leiding van een coach een artistieke proef uit binnen het thema ‘Inspired by Nature’. Daarna verdedigden zij in een theoretische proef hun businessplan.Richtpunt campus Oudenaarde, voorheen PIVA Oudenaarde, won in de Start-up Battle een bronzen medaille.

“Knap staaltje van teamwerk en motivatie”

Geert Billooye, directeur van de school in Oudenaarde, reageert trots op de prestaties van zijn toppers. “Een kapsel creëren en presteren onder druk van tijd en toeschouwers en dan ook nog bewijzen dat je voldoende kennis hebt om ook je zaak financieel te runnen, dat is echt niet te onderschatten. Dit is een knap staaltje van teamwerk en motivatie”, bedenkt Billooye.

“Ik ben heel trots op de leerlingen die het aandurven en bewijzen dat een goede kappersopleiding en coaching lonen. Als ook een jury dat nog eens beloont met een podiumplaats, dan glunder je als directeur”, besluit de directeur.