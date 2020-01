Leerlingen van GO!Atheneum Oudenaarde starten Gedichtenweek met eerbetoon aan Panamarenko Ronny De Coster

30 januari 2020

18u27 0 Oudenaarde Het plotse overlijden van Panamarenko bracht leerlingen van het GO!Atheneum op het idee om een eerbetoon te brengen aan de kunstenaar.

“Panamarenko was tegelijk uitvinder en dichter. Samen met het motto van de poëzieweek “De toekomst is nu” brachten zijn spectaculaire kunstwerken heel wat inspiratie”, zegt leerkracht Sandy Vermeulen. De deelnemende leerlingen gingen aan de slag met recuperatiemateriaal en met hun eigen gedichten over het klimaat en de toekomst. De bomen met koala’s die in brand staan, vliegende vissen die afval verzamelen en gemuteerde schildpadden hangen intussen samen met de gedichten in visnetten in de gangen van de school.