Leerlingen van GO! Atheneum Oudenaarde ploggen voortaan in de middagpauze Ronny De Coster

22 oktober 2019

08u08 8 Oudenaarde De leerlingen uit het GO! atheneum Oudenaarde vullen hun middagpauze op maandag voortaan in met een nieuwe looptrend die komt overgewaaid uit Zweden: ‘plogging’. Dat is een combinatie van joggen en tegelijk zwerfvuil verzamelen.

“We doen dit in het kader van “Operatie Proper” een project van Mooimakers, een Vlaams initiatief tegen zwerfvuil en sluikstort, waarbij scholen worden aangemoedigd om in actie te komen voor meer netheid op en rond hun schoolterrein”, legt woordvoerster Sandy Vermeulen uit.

Het project helpt scholen bij het opmaken van een actieplan en zorgt voor handige, stoere tools die opruimen veel makkelijker en leuker maken. “Bij het slagen van ons opzet rond zwerfvuil kunnen we een mooie beloning ontvangen die we dan graag investeren in duurzaam materiaal voor de leerlingen. Op een 20-tal minuten hebben onze mooimakers een hoop zwerfafval verzameld. Kleine daad, schoon resultaat”, besluit Sandy.