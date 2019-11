Leerlingen van Bernardustechnicum Oudenaarde hielden Challenge Day voor Rode Neuzen Dag Ronny De Coster

27 november 2019

22u08 0 Oudenaarde Vierdejaars van het Bernardustechnicum in Oudenaarde hebben deelgenomen aan ‘Challenge Day’, een workshop mentale gezondheid. Het evenement vond plaats naar aanleiding van de actie Rode Neuzen Dag.

Een Challenge Day is bedoeld om een groep jongeren te inspireren om de beste versie van zichzelf te zijn en het goede voorbeeld te geven aan de rest van de school.

“Het is een energieke, positieve dag geworden, waarbij de deelnemers veel hebben gelachen”, zegt Jozefien Vanquickenborne, die in het Bernardustechnicum de acties Rode Neuzen coördineert. “We hebben leuke spelletjes werden gespeeld, maar ook gepraat en geluisterd naar elkaar. Leerlingen en leerkrachten hebben elkaar beter leren kennen. Waar het om gaat, is dat jongeren de ruimte krijgen om zichzelf te laten zien, zich bewust te worden van het feit dat niemand zich een imago hoeft aan te meten om ‘erbij te horen”, bedenkt Jozefien.