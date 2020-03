Leerlingen van Bernardustechnicum helpen vrijwillig in woonzorgcentra in Oudenaarde Ronny De Coster

23 maart 2020

15u47 3 Oudenaarde Leerlingen Thuis- en Bejaardenzorg en Duaal Zorgkundige van het Bernardustechnicum in Oudenaarde helpen vrijwillig mee in de Oudenaardse woon- en zorgcentra De Meerspoort en De Linde.

“In deze rusthuizen, waarmee wij al jaren samenwerken in het kader van de opleiding van de leerlingen, kunnen ze in deze tijd van coronacrisis bijkomende hulp goed gebruiken”, weet directeur Patrick Vansteenbrugge. “Terwijl we als school zelf al beslist hadden om onze hulp aan te bieden, kregen enkele leerlingen al zelf de vraag om bij te springen. De rusthuizen zijn dan ook zeer blij met de inspanning die onze leerlingen nu leveren. Het initiatief siert hen en bewijst dat ze de juiste studiekeuze hebben gemaakt. Zij behalen binnen enkele maanden het diploma zorgkundige en we kunnen ze met een grote gerustheid het werkveld insturen”, prijst Vansteenbrugge zich gelukkig. Ook leerlingen van het Bernardustechnicum die een traject duaal leren volgen, doen een extra inspanning: zij werken in de thuiszorg.