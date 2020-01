Leerlingen van Bernardusdriesprong Oudenaarde maken buidelzakjes voor gewonde koala’s en kangoeroes in Australië Ronny De Coster

21 januari 2020

13u35 0 Oudenaarde Leerlingen van de Oudenaardse school Bernardusdriesprong trekken zich het lot aan van de vele weeskangoeroes en -koala’s in Australië. Om de dieren warm te houden, hebben de scholieren buideltjes in textiel vervaardigd.

Naar schatting dertig procent van de koala’s in Australië is uitgeroeid dus er zijn veel kleine koalawezen. Naast de koala’s en kangoeroes zijn ook veel kleine diertjes als egeltjes, muisjes, vleermuisjes opgevangen die bescherming nodig hebben.

Onder de indruk

“Het nieuws over de bosbranden in Australië en het lot van veel dieren daar had op onze leerlingen zo’n indruk gemaakt, dat enkelen zelf met het voorstel kwamen om iets te doen”, legt leraar Daan Cornelis uit hoe de actie in Bernardusdriesprong op gang is gekomen. “Patronen voor die buidelzakjes hebben we op het internet gevonden en de stof hebben we zelf ingezameld. Leerlingen van de afdelingen grootkeuken, bouw en schilderen hebben tientallen buidelzakjes vervaardigd. We hebben ons aangesloten bij de organisatie die in heel het land buidelzakjes inzamelt en ervoor zorgt dat die in Australië geraken om er de gewonde dieren mee te verzorgen. De weeskoala’s worden in die hanging bags gestopt en verzorgd. We zijn best wel trots dat we met onze school een bijdragen hebben kunnen leveren aan die internationale hulpactie”, besluit Daan Cornelis.