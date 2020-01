Leerlingen van Bernarduscollege houden Plastic Attack in Colruyt Oudenaarde en hopen met video een prijs te winnen Ronny De Coster

26 januari 2020

13u54 3 Oudenaarde Leerlingen van 4 GL van het Bernarduscollege Oudenaarde hebben een zogenaamde Plastic Attack georganiseerd. Ze trokken daarvoor naar het warenhuis Colruyt in Oudenaarde.

“Bij een Plastic Attack doe je gewoon je geplande boodschappen, maar je haalt ze ter plaatse uit de verpakking om het teveel aan plastic aan te kaarten”, leggen de scholieren uit. “Supermarkten zijn verplicht om hun afval terug te nemen. “Dat bracht ons op het idee om de personal shoppers te worden van een 20-tal leerkrachten. Naast de boodschappenlijstjes gaven de leerkrachten ons ook voldoende potjes mee, zodat we alle voedingswaren konden uitpakken. Het personeel van Colruyt steunde onze actie en gaf ons de ruimte om ons ding te doen”, vertellen de leerlingen.

YouTube-wedstrijd Olyfran

Ze hebben van de hele actie ook zelf een video gemaakt. Daarmee nemen de scholieren deel aan de YouTube-wedstrijd Olyfran (Olympiade ter promotie van het Frans). Daarom is het filmpje ook in het Frans. “Plastique Attaque!” is de titel.