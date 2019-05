Leerlingen GO! Atheneum (even) aan de slag in warenhuis Delhaize Ronny De Coster

22 mei 2019

14u00 3 Oudenaarde Een hele voormiddag lang hebben leerlingen van het eerste middelbaar van het GO! Atheneum Oudenaarde stage gelopen in warenhuis Delhaize.

“Dit project is een initiatief van Vlajo, Vlaamse Jonge Ondernemingen. Door leerlingen vertrouwd te maken met ondernemerschap en de bijhorende ondernemende competenties, stomen de Vlajo-programma’s hen klaar voor een betere instap op de arbeidsmarkt”, verduidelijkt Sandy Vermeulen, PR-verantwoordelijke van de school.

Om de stage voor te bereiden, werkten de leerlingen met het keuzevak Ondernemen in de klas rond hun eigen talenten en kwaliteiten om op basis daarvan twee taken te kiezen. Sommigen zagen zichzelf als kassamedewerker, anderen als manager, teamleider, medewerker onthaal of bakkerij. De hele klas nam de personeelstaken over en werd bijgestaan door een coach, die hen ook evalueerde.