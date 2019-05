Leerkracht Frans al vijf weken ziek en geen vervanger te vinden? Dan maar geen examen Ronny De Coster

28 mei 2019

15u18

Bron: Eigen berichtgeving 4 Oudenaarde Leerlingen van het derde jaar Handel van het Bernardustechnicum in Oudenaarde moeten geen examen Frans afleggen. Dat heeft de school beslist. “We zitten al vijf weken zonder leerkracht Frans en het ziet er niet naar uit dat we dit schooljaar nog iemand vinden”, zegt directeur Patrick Vansteenbrugge stilaan radeloos.

Geen examen Frans dit jaar. Het bericht dat leerlingen in het Bernardustechnicum kregen, zal bij enkelen wel op gejuich zijn onthaald. Maar weinig ouders zijn gelukkig met het vooruitzicht dat zoon of dochter straks zonder een fatsoenlijke evaluatie de vakantie ingaat.

Al vijf weken zitten de derdejaars van de afdeling Handel aan de technische middelbare school in Oudenaarde vijf uur per week in de studie in plaats van in de Franse les. De vakleerkracht Frans is ziek gevallen en het lukt de school maar niet om een vervanger te vinden.

“Ik vrees dat dit niet meer in te halen is. De leerkracht Frans van het vierde jaar zal flink wat werk hebben om onze kinderen op het gewenste niveau te krijgen. En wie garandeert ons dat er volgend jaar wel een leerkracht Frans zal zijn?” reageert een bezorgde ouder.

Patrick Vansteenbrugge, algemeen directeur van het Bernardustechnicum, bevestigt het probleem en zegt zelfs stilaan radeloos te worden in zijn zoektocht naar leerkrachten.

“Alles wat je maar kan bedenken, hebben we geprobeerd. Zelfs iedereen die in onze school ooit heeft gesolliciteerd, hebben we gecontacteerd met de vraag of hij of zij nog een baan zoekt. Niemand Patrick Vansteenbrugge, algemeen directeur Bernardustechnicum Oudenaarde

“Alles wat je maar kan bedenken, hebben we geprobeerd: eerst hebben we gezocht om de vacature in te vullen door intern met uren te schuiven, maar dat lukte niet. Ook bij de VDAB en op sociale media vinden we geen leerkracht Frans. Aan iedereen die hier op school werkt, heb ik gevraagd om in hun kennissenkring te zoeken naar een nieuwe collega. Zelfs iedereen die in onze school ooit heeft gesolliciteerd, hebben we gecontacteerd met de vraag of hij of zij nog een baan zoekt. Niemand. Ik begrijp de frustratie bij sommige ouders, maar die leeft ook bij de collega’s op school: zij moeten vaak extra uren doen om de weggevallen leerkracht te vervangen. Helaas is dat inderdaad vaak met studie. Al gebeurt het ook, dat de leerkracht lichamelijke opvoeding de leerlingen daarvan verlost en een uurtje sport organiseert”, vertelt de directeur.

25 lessen

Voor Frans maakt hij zich alvast geen illusies: het ziet er niet naar uit, dat er op enkele weken van het einde van het schooljaar toch nog een leerkracht opdaagt. “Zeker is, dat we geen examen Frans kunnen organiseren in een klas die nu al meer dan 25 lessen heeft gemist”, motiveert Vansteenbrugge de schrapping van de eindproef.

Iedereen geslaagd voor Frans dit jaar? “We kunnen ons alvast baseren op de evaluatie van Kerstmis en Pasen. En omdat we werken met leerplannen per graad (en niet per schooljaar) kunnen we dit volgend jaar wel bijpassen”, gelooft de directeur.

Er is ook iets fout met de beeldvorming over het beroep van leerkracht. Wie zich engageert in het onderwijs, kiest nog altijd voor een prachtige job Patrick Vansteenbrugge

Dat hij nog amper leraren vindt en niet alleen voor Frans, is volgens Vansteenbrugge het gevolg van de lancering van zogenaamde lerarenplatforms. “Die zijn in het leven geroepen, om de job aantrekkelijker te maken. Ze geven jonge leerkrachten garantie op werk. Maar die leraars worden verbonden aan één scholengroep en kunnen daar dus niet buiten, ook al zouden ze er nog uren kunnen bijnemen. In onze regio gaat het om een potentieel van 80 leerkrachten dat we niet kunnen aanspreken”, becijfert Vansteenbrugge.

Ook het imago van het beroep van leerkracht schrikt volgens hem almaar meer mensen af om te kiezen voor een baan in het onderwijs. “Die beeldvorming mag ook wel eens worden bijgestuurd. Wie zich engageert in het onderwijs, kiest nog altijd voor een prachtige job”, besluit Patrick Vansteenbrugge.