Leegstaand pand Schoolager wordt pop-upwinkel Maison du Charlotte in Oudenaarde Stad moedigt tijdelijke inrichting van leegstaande winkelpanden aan, maar nog weinig eigenaars happen toe Ronny De Coster

03 december 2019

08u10 8 Oudenaarde Het verlaten gebouw aan de Hoogstraat, waar tot voor kort de bekende kinderkledingzaak ‘Schoolager’ was gevestigd, is omgetoverd in ‘Maison de Charlotte’. De pop-upwinkel is een initiatief van Charlotte Aelvoet. Het stadsbestuur juicht de tijdelijke invulling van leegstaande winkelpanden toe.

“De zaak is eigenlijk niet nieuw: nu al verkoop ik vanuit onze woning in Ename trendy en betaalbare dameskleding. Al heel wat klanten hebben de weg gevonden, maar om nog meer mensen te bereiken, hebben we beslist om twee keer per jaar een pop-up in te richten”, vertelt Charlotte Aelvoet. “Het systeem om tijdelijk leegstaande panden te kunnen invullen, is daarvoor natuurlijk ideaal. Afgelopen zomer lanceerden we een eerste keer onze pop-upstore en dat was meteen een groot succes. Daarom wilden we dit tijdens de huidige eindejaarsperiode herhalen, al verliep de zoektocht naar een geschikte locatie niet zo makkelijk”, getuigt Charlotte.

Oudenaarde Brouwt

Het stadsbestuur van Oudenaarde steun de komst van pop-upwinkels via het het project Oudenaarde Brouwt. “We willen jonge en startende ondernemers steunen bij de stap naar een eigen zaak en in één klap meteen ook de leegstand van handelspanden aanpakken. Een tijd geleden hebben we daarom het project Oudenaarde Brouwt gelanceerd. Daarmee willen we de match maken tussen eigenaars en kandidaat-ondernemers. Zo werken we aan een database met leegstaande handelspanden die de eigenaar ook voor korte termijn als pop-upzaak wil verhuren. Daarnaast hebben we dan geïnteresseerde kandidaat-ondernemers die op zoek zijn naar dergelijke panden” verduidelijkt Carine Portois (Open Vld), schepen van Lokale Economie.

Eigenaars aarzelen nog

Massaal is de respons nog niet. Vooral eigenaar blijken te aarzelen. “We verbazen er ons over hoe weinig eigenaars hun pand voor een korte termijn ter beschikking willen stellen, ondanks de vele voordelen. Zo trekt de tijdelijke invulling bezoekers aan die de winkelstraat op een aangename manier leren kennen. Meer passage en andere bezoekers vergroten de kans dat het pand sneller opnieuw verhuurd of verkocht wordt”, bedenkt burgemeester Marnic De Meulemeester (Open Vld).

Het is misschien maar voor een beperkte periode maar elke invulling, zelfs tijdelijk, geeft een positief beeld. De winkel ‘leeft’ weer en mogelijks geïnteresseerde kopers zien het potentieel ervan Herman Huysman, eigenaar van het pand

“Wij hebben alleszins niet getwijfeld en willen kansen bieden aan mensen met een creatief commercieel idee”, zegt Herman Huysman, eigenaar van het pand waarin de pop-up Maison de Charlotte onderdak heeft gevonden. “Het is misschien maar voor een beperkte periode maar elke invulling, zelfs tijdelijk, geeft een positief beeld. De winkel ‘leeft’ weer en mogelijk geïnteresseerde kopers zien het potentieel ervan. Het gebouw blijft gewoon te koop staan, maar ondertussen ontvangen we wel huurinkomsten, terwijl een leegstaand pand niets opbrengt. De vrijstelling van de leegstandsheffing die de stad ons voor een jaar verleent, is daarbij een interessante bonus”, vindt Huysman.