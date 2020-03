Leader zoekt ideeën waar regio beter van wordt en heeft er 200.000 euro voor over Ronny De Coster

09 maart 2020

18u35 0 Oudenaarde Leader Vlaamse Ardennen lanceert een oproep naar ideeën voor projecten in de thema’s landbouw- en natuureducatie, leefbare dorpen en streekidentiteit. Onder verenigingen en organisaties die met de beste ideeën komen, is een budget van 200.000 euro te verdelen.

De subsidies gaan naar zogenaamde koepelprojecten. “Ze moeten inspelen op lokale noden of initiatieven en kunnen betrekking hebben op enkele of alle gemeenten uit de Vlaamse Ardennen”, zegt Leentje Grillaert, voorzitter Leader Vlaamse Ardennen. Wie ideeën wil indienen, moet daarvoor een procedure volgen, die staat uitgelegd op de website http://plattelandsloket.be. Meer informatie is ook te bekomen bij het Plattelandsloket op 09/267.86.61 of platteland@oost-vlaanderen.be