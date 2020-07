Landelijke Gilde Melden stuurt fietsers op pad Ronny De Coster

07 juli 2020

21u15 0 Melden De Landelijke Gilde Melden heeft een fietstocht uitgestippeld, die deelnemers kunnen afleggen op een dag die ze zelf uitkiezen. “Dwars door Melden” is een tocht van 35 kilometer.

De startplaats van “Dwars door Melden” is het café Koppenberg aan de Berchemweg 228 in het centrum van Melden. Deelnemers halen daar vooraf of op dat dag van de tocht een pakket (5 euro) af om de uitgestippelde route (gpx, digitaal of op papier) te kunnen volgen. In de pakket zitten ook tips voor eet- en drinkadresjes voor onderweg en ook een waardebon van 2 euro, die kan gebruikt worden in het café. Deelnemen aan de tocht kan op een zelf te kiezen dag tussen 11 juli en 31 augustus. Meer praktische info is te verkrijgenop het telefoonnummer 0470/37.82.23.